HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Rusya’da oyun platformu Roblox'a erişim engellendi

Rusya, dijital oyun platformu Roblox’u, aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi. Roblox, çocukları istismar etmek için platformu kullanan suçlularla ilgili endişeler nedeniyle Türkiye de dahil birçok ülke tarafından yasaklandı.

Rusya’da oyun platformu Roblox'a erişim engellendi

Dijital oyun platformu Roblox, bir ülkede daha yasaklandı. Rusya, Roblox’u aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Roblox'un "çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu" olduğunu belirtti.

Rusya’da oyun platformu Roblox a erişim engellendi 1

TÜRKİYE DE ENGELLEMİŞTİ

Günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, çocukları istismar etmek için platformu kullanan suçlularla ilgili endişeler nedeniyle Türkiye de dahil birçok ülke tarafından yasaklandı.

Rusya’da oyun platformu Roblox a erişim engellendi 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyhan Belediyesi hesaplarına TMSF bloke koydurdu iddiasıSeyhan Belediyesi hesaplarına TMSF bloke koydurdu iddiası
Arkadaşı ile birlikte kaldığı evde ölü bulunduArkadaşı ile birlikte kaldığı evde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Roblox Rusya Oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.