Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri

Fiyat performans dengesini tutturmuş modeller, okul ve günlük hayatta öğrenciler için en pratik çözümlerden biri. Biz de tam bu yüzden öğrencilerin bütçesini zorlamadan, ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabilecekleri laptop ve tabletleri bir araya getirdik. Seçkimizdeki hem ödev ve projeler için yeterli verimi sunan hem de online derslerde ve araştırmalarda hız konusunda sizi yarı yolda bırakmayan cihazlarla verimliliğinizi artırırken keyifli bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz!

1. Öğrenciler için pratik seçim: Acer Chromebook Dizüstü Bilgisayar

Derslere hazırlanırken, ödev yaparken ya da internetten araştırma yaparken hızlı ve sorunsuz çalışan bir cihaz arıyorsanız Acer Chromebook tam size göre. Chrome OS işletim sistemiyle saniyeler içinde açılıyor ve zamanla yavaşlamadan performansını koruyor. Full HD ekranı, güçlü sesi ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle hem ders hem de eğlence için ideal bir laptop olan Acer, 100 GB Google Drive depolama alanı ve çevrimdışı dosya erişimiyle de önemli belgelerinizi her zaman elinizin altında tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar bilgisayarın hem şık hem de pratik olduğunu söylüyor. Hızlı açılması, büyük ekranı ve kolay kurulumu öne çıkan özellikler arasında. Pil ömrü konusunda da oldukça övgü alıyor; kapağı kapatıp günlerce hatta bir hafta boyunca şarj etmeden kullanılabilmesi kullanıcıları memnun ediyor. Genel olarak yorumlarda fiyatına göre fazlasıyla iyi bir bilgisayar olduğu vurgulanıyor.

Acer bilgisayarın yanında Acer Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Çok yönlü kullanım: Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Hem ders çalışmak hem de oyun oynamak için kullanabileceğiniz Galaxy Tab A9 Plus sizi fazlasıyla mutlu eder. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla akıcı bir kullanım yaşatırken MicroSD kart desteği sayesinde dosya alanınızı anında genişletebiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla uygulamayı ekranda açabilme özelliğiyle not alırken videolarınızı da izleyebileceğiniz bilgisayar, güvenli klasör özelliği kişisel bilgilerinizi korurken güçlü hoparlörleriyle de film ve müzik keyfiniz bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayan Tab A9 Plus, şık tasarımı, 90 Hz akıcı ekranı ve 7000 mAh pili ile hem günlük kullanımda hem de eğlencede uzun süreli performans sunuyor. Video izleme, kitap okuma ve internet gibi aktivitelerde kasma yapmaması büyük artı olarak görülüyor.

Samsung tabletin yanında Samsung Galaxy Tab A8 Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Güçlü bir model isteyenlere: ASUS Vivobook 15 Dizüstü Bilgisayar

Ödevlerini ve araştırmalarını hızlıca yapmak isteyen öğrenciler için ASUS Vivobook 15 harika bir seçenek. Intel Core i5 işlemcisi ve 8 GB RAM desteğiyle birden fazla programı rahatça çalıştırabileceğiniz bilgisayarın 512 GB SSD depolamasıyla hem belgelerinizi hem de ders materyallerinizi hızla açabilirsiniz. 15,6 inç Full HD ekranı net görüntüler verirken ince tasarımıyla çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz cihaz, günlük okul hayatını kolaylaştıran ve performansıyla fark yaratan bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

Fiyat performans açısından kullanıcıların beğenisini toplayan ASUS Vivobook 15, hızlı çalışması ve hem ev hem de ofis kullanımına uygun olmasıyla öne çıkıyor. Freedos işletim sistemiyle gelmesi ilk başta soru işareti yaratsa da kullanıcılar çabucak lisans alıp kurulum yapabildiklerini belirtiyor. Windows 11 ve Office 2019’u sorunsuzca kurabilenler, bilgisayardan memnun kaldığını ifade ediyor.

ASUS bilgisayarın yanında ASUS Vivobook Go 15 Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

4. Güçlü özellikleriyle: Xiaomi Redmi Pad Tablet

Hem oyun hem de dersler için uygun bir cihaz arıyorsanız Redmi Pad tam size göre. 11 inç FHD ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla ders notlarını okurken de film izlerken de akıcı bir deneyim sunan tablet, Snapdragon işlemcisi sayesinde oyunlar ve çoklu görevlerde sorunsuz performans sağlıyor. Dörtlü Dolby Atmos hoparlörleriyle ders videoları net, müzikler ise daha keyifli hale geliyor. Üstelik, hafif tasarımı ve uzun pil ömrüyle gün boyu yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

Xiaomi Redmi Pad, kullanıcıların yorumlarına göre hem ders çalışmak hem de eğlence için gayet yeterli bir tablet. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ve 90 Hz ekranıyla çok beğeniliyor. Büyük ekranı film, dizi ve ders materyalleri için oldukça ideal bulunan tablet için genel görüş, fiyatına göre fazlasıyla iyi bir performans yaşattığı yönünde.

Xiaomi tabletin yanında Xiaomi Redmi Pad Pro 8GB 256 GB 12.1" Gri Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yüksek verimlilik için: HP AMD Ryzen 5 Dizüstü Bilgisayar

Yoğun ders programına ayak uyduracak bir laptop arıyorsanız HP Ryzen 5 tüm ihtiyacınızı karşılar. Güçlü işlemcisi ve 8 GB RAM’iyle birden fazla uygulamayı aynı anda rahatça çalıştırabilir, 256 GB SSD depolamasıyla hem hızlı açılış hem de belgeleriniz için yeterli alan bulabilirsiniz. 15,6 inç Full HD ekranıyla ders notlarınızı okurken ya da film izlerken canlı ve net görüntüler veren Ryzen 5, şık tasarımı ve hafif yapısıyla gün boyu yanınızda taşımak için ideal bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

HP’nin AMD Ryzen 5 işlemcili modeli, özellikle öğrenciler ve iş için kullananlar tarafından başarılı bulunuyor. IPS ekran panelinin yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, ekran kalitesine önem veren kullanıcılar için artı bir özellik olarak görülüyor. Ram artırılamaması küçük bir eksik olarak belirtilse de günlük işler, kodlama, internet ve ofis kullanımı için fazlasıyla yeterli olduğu söyleniyor.

HP bilgisayarın yanında HP Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Hafif ve şık bir seçenek: HUAWEI MatePad SE Tblet

Hem okulda hem de günlük hayatta yanınızdan ayırmayacağınız dayanıklı bir tablet arıyorsanız MatePad SE 11 tam size göre. Hafif ve ince tasarımıyla çantanızda taşırken neredeyse hiç yer kaplamayan cihaz, göz dostu 11 inç Full HD ekranının TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık özelliğiyle uzun ders maratonlarında bile göz yormaz. 7700 mAh bataryası ve hızlı şarj desteğiyle sizi yarı yolda bırakmayan tabletin M-Pen Lite desteği ise not almayı ve çizim yapmayı çok daha pratik hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tabletin özellikle YKS öğrencileri için uygun fiyatlı ve kullanışlı bir seçenek olduğunu vurguluyor. Büyük ekranı sayesinde ders çalışmanın ve film ya da dizi izlemenin oldukça keyifli hale geldiğini söyleyen kullanıcılar, tabletin donma olmadan hızlı çalışmasını ve yüksek RAM ile geniş hafızasıyla beklentilerini karşıladığınan bahsediyor.

HUAWEI tabletin yanında HUAWEI MatePad Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Dayanıklı tasarımıyla: MSI Modern 15 F13MG-436XTR Dizüstü Bilgisayar

Günlük okul işlerini hallederken yüksek performans isteyen öğrenciler için MSI Modern 15 oldukça cazip bir bilgisayar. 13. nesil Intel işlemcisi ve Intel Iris Xe grafikleriyle ders, proje ve multimedya işlerinde sizi yavaşlatmayan model, ultra ince ve hafif yapısına rağmen askeri dayanıklılık testlerinden geçmiş olmasıyla uzun ömürlü bir kullanım yaşatır. Üstelik, HDMI ve Type-C portlarıyla ekstra ekran bağlayarak çoklu görevlerde verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

MSI Modern 15, fiyatına göre sunduğu özelliklerle öne çıkan bir model. Freedos işletim sistemiyle gelse de kullanıcılar zahmetsizce Windows kurup kullanabildiklerini vurguluyor. Açılıp kapanma hızının çok iyi olmasıyla günlük kullanımda büyük rahatlık yarattığını ve ofis işleri ile günlük verimlilik için tercih ettiklerini söyleyen kullanıcılar, bilgisayarın fiyat performans ürünü olduğuna da dikkat çekiyor.

MSI bilgisayarın yanında MSI THIN A15 B7UC-077XTR Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Güvenilir ve hızlı: Apple iPad 10. Nesil Tablet

iPad’in 10. nesil modeli, öğrenciler için hem güçlü bir ders arkadaşı hem de keyifli bir multimedya cihazı. 10,9 inç Liquid Retina ekranı ders videolarını ve sunumları canlı bir şekilde görmenizi sağlarken A14 Bionic işlemcisi uygulamalar arasında geçişi çok akıcı hale getiriyor. Tüm gün süren pil ömrüyle yanınızda taşırken şarj derdi yaşatmayan tablet, Apple Pencil sayesinde not almayı, çizim yapmayı ve PDF üzerinde çalışmayı da çok kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Apple iPad, okul hayatı için kullanıcıların en çok önerdiği ürünlerden biri. Ekranının ne çok küçük ne de fazla büyük olmasının ders çalışmak ve eğlence için ideal bulan kullanıcılar, uzun pil ömrüyle tüm gün okul temposuna uyum sağlarken sağlam yapısıyla çantada taşımaya da uygun olduğundan bahsediyor.

Apple tabletin yanında Apple A16 Çipli iPad Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Güçlü işlevsellik: Dell Vostro 3520 Dizüstü Bilgisayar

Gün boyu derslere yetişmek, ödevleri hazırlamak ve aynı zamanda güvenli bir kullanım deneyimi yaşamak isteyen öğrenciler için öne çıkan Dell Vostro 3520, 12. nesle kadar Intel işlemcileri, hızlı SSD depolaması ve uzun pil ömrüyle verimliliğinizi artırıyor. ExpressCharge özelliğinin sadece 1 saatte %80’e kadar şarj olmasıyla yoğun günlerde büyük kolaylık yaratan bilgisayar, her türlü işte ekstra güç sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Dell Vostro 3520, kullanıcıların yorumlarına göre uzun ömürlü ve güvenilir bir bilgisayar. UBUNTU işletim sistemiyle gelse de Windows kurulduğunda sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Hızı, canlı ekranı ve güçlü performansı, günlük işler ve ofis kullanımı için oldukça yeterli. Ram yükseltme imkanı olması da cihazı uzun vadede avantajlı hale getiriyor.

Dell bilgisayarın yanında Dell Vostro 3520 Ubuntu Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Hem eğlenmede hem derslerde ideal seçim: Lenovo Tab K11 Tablet (Kılıf ve Lenovo Tab Pen Hediyeli)

Öğrenciler için fiyat-performans açısından öne çıkan Lenovo Tab K11, dersleri takip etmekten film izlemeye kadar her ihtiyaca hitap ediyor. 11 inç TÜV Low Blue Light sertifikalı ekranı uzun kullanımlarda gözleri yormazken MediaTek Helio G88 işlemcisiyle uygulamaları hızlıca çalıştırıyor. 4 hoparlörlü Dolby Atmos desteğiyle hem ders videolarında hem de müzikte kaliteli bir ses deneyimi yaşatan tablet, kalem ve kılıf hediyesiyle not alma, çizim yapma ve cihazı koruma konusunda büyük avantaj sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Lenovo Tab K11, kalem ve kılıf hediyesiyle birlikte öğrencilere hitap eden tam bir fiyat-performans tableti. Kalem hassasiyeti, dokunmatik kalitesi ve geçiş hızları kullanıcıların özellikle beğendiği özellikler arasında. Gün boyu süren pil ömrü sayesinde not almak, ders çalışmak, film ya da dizi izlemek için rahatlık veren tablet, uygun fiyatı ve şık tasarımıyla da öne çıkıyor.

Lenovo tabletin yanında Lenovo Tab K11 Android Tablet ve Lenovo Kalem ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.