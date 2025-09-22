Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilik hayatında derslere çalışmak, sunum hazırlamak, not tutmak ya da boş zamanlarda film izleyip oyun oynamak için teknolojik ürünler vazgeçilmez hale geldi. Ancak bütçe dostu ve aynı zamanda uzun süre ihtiyaçları karşılayacak bir laptop veya tablet bulmak bazen zor olabiliyor. Bunun için öğrencilerin hızlı açılan, donma yapmayan, hafif tasarımlı ve taşınabilirlik beklentilerini karşılayan cihazlardan oluşan bir seçki hazırladık. İşte detaylar!

Fiyat performans dengesini tutturmuş modeller, okul ve günlük hayatta öğrenciler için en pratik çözümlerden biri. Biz de tam bu yüzden öğrencilerin bütçesini zorlamadan, ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabilecekleri laptop ve tabletleri bir araya getirdik. Seçkimizdeki hem ödev ve projeler için yeterli verimi sunan hem de online derslerde ve araştırmalarda hız konusunda sizi yarı yolda bırakmayan cihazlarla verimliliğinizi artırırken keyifli bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz!

1. Öğrenciler için pratik seçim: Acer Chromebook Dizüstü Bilgisayar

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 1

Derslere hazırlanırken, ödev yaparken ya da internetten araştırma yaparken hızlı ve sorunsuz çalışan bir cihaz arıyorsanız Acer Chromebook tam size göre. Chrome OS işletim sistemiyle saniyeler içinde açılıyor ve zamanla yavaşlamadan performansını koruyor. Full HD ekranı, güçlü sesi ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle hem ders hem de eğlence için ideal bir laptop olan Acer, 100 GB Google Drive depolama alanı ve çevrimdışı dosya erişimiyle de önemli belgelerinizi her zaman elinizin altında tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar bilgisayarın hem şık hem de pratik olduğunu söylüyor. Hızlı açılması, büyük ekranı ve kolay kurulumu öne çıkan özellikler arasında. Pil ömrü konusunda da oldukça övgü alıyor; kapağı kapatıp günlerce hatta bir hafta boyunca şarj etmeden kullanılabilmesi kullanıcıları memnun ediyor. Genel olarak yorumlarda fiyatına göre fazlasıyla iyi bir bilgisayar olduğu vurgulanıyor.

Ürünü İncele

Acer bilgisayarın yanında Acer Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Çok yönlü kullanım: Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 2

Hem ders çalışmak hem de oyun oynamak için kullanabileceğiniz Galaxy Tab A9 Plus sizi fazlasıyla mutlu eder. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla akıcı bir kullanım yaşatırken MicroSD kart desteği sayesinde dosya alanınızı anında genişletebiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla uygulamayı ekranda açabilme özelliğiyle not alırken videolarınızı da izleyebileceğiniz bilgisayar, güvenli klasör özelliği kişisel bilgilerinizi korurken güçlü hoparlörleriyle de film ve müzik keyfiniz bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayan Tab A9 Plus, şık tasarımı, 90 Hz akıcı ekranı ve 7000 mAh pili ile hem günlük kullanımda hem de eğlencede uzun süreli performans sunuyor. Video izleme, kitap okuma ve internet gibi aktivitelerde kasma yapmaması büyük artı olarak görülüyor.

Ürünü İncele

Samsung tabletin yanında Samsung Galaxy Tab A8 Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Güçlü bir model isteyenlere: ASUS Vivobook 15 Dizüstü Bilgisayar

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 3

Ödevlerini ve araştırmalarını hızlıca yapmak isteyen öğrenciler için ASUS Vivobook 15 harika bir seçenek. Intel Core i5 işlemcisi ve 8 GB RAM desteğiyle birden fazla programı rahatça çalıştırabileceğiniz bilgisayarın 512 GB SSD depolamasıyla hem belgelerinizi hem de ders materyallerinizi hızla açabilirsiniz. 15,6 inç Full HD ekranı net görüntüler verirken ince tasarımıyla çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz cihaz, günlük okul hayatını kolaylaştıran ve performansıyla fark yaratan bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

Fiyat performans açısından kullanıcıların beğenisini toplayan ASUS Vivobook 15, hızlı çalışması ve hem ev hem de ofis kullanımına uygun olmasıyla öne çıkıyor. Freedos işletim sistemiyle gelmesi ilk başta soru işareti yaratsa da kullanıcılar çabucak lisans alıp kurulum yapabildiklerini belirtiyor. Windows 11 ve Office 2019’u sorunsuzca kurabilenler, bilgisayardan memnun kaldığını ifade ediyor.

Ürünü İncele

ASUS bilgisayarın yanında ASUS Vivobook Go 15 Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 4

4. Güçlü özellikleriyle: Xiaomi Redmi Pad Tablet

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 5

Hem oyun hem de dersler için uygun bir cihaz arıyorsanız Redmi Pad tam size göre. 11 inç FHD ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla ders notlarını okurken de film izlerken de akıcı bir deneyim sunan tablet, Snapdragon işlemcisi sayesinde oyunlar ve çoklu görevlerde sorunsuz performans sağlıyor. Dörtlü Dolby Atmos hoparlörleriyle ders videoları net, müzikler ise daha keyifli hale geliyor. Üstelik, hafif tasarımı ve uzun pil ömrüyle gün boyu yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

Xiaomi Redmi Pad, kullanıcıların yorumlarına göre hem ders çalışmak hem de eğlence için gayet yeterli bir tablet. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ve 90 Hz ekranıyla çok beğeniliyor. Büyük ekranı film, dizi ve ders materyalleri için oldukça ideal bulunan tablet için genel görüş, fiyatına göre fazlasıyla iyi bir performans yaşattığı yönünde.

Ürünü İncele

Xiaomi tabletin yanında Xiaomi Redmi Pad Pro 8GB 256 GB 12.1" Gri Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yüksek verimlilik için: HP AMD Ryzen 5 Dizüstü Bilgisayar

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 6

Yoğun ders programına ayak uyduracak bir laptop arıyorsanız HP Ryzen 5 tüm ihtiyacınızı karşılar. Güçlü işlemcisi ve 8 GB RAM’iyle birden fazla uygulamayı aynı anda rahatça çalıştırabilir, 256 GB SSD depolamasıyla hem hızlı açılış hem de belgeleriniz için yeterli alan bulabilirsiniz. 15,6 inç Full HD ekranıyla ders notlarınızı okurken ya da film izlerken canlı ve net görüntüler veren Ryzen 5, şık tasarımı ve hafif yapısıyla gün boyu yanınızda taşımak için ideal bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

HP’nin AMD Ryzen 5 işlemcili modeli, özellikle öğrenciler ve iş için kullananlar tarafından başarılı bulunuyor. IPS ekran panelinin yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, ekran kalitesine önem veren kullanıcılar için artı bir özellik olarak görülüyor. Ram artırılamaması küçük bir eksik olarak belirtilse de günlük işler, kodlama, internet ve ofis kullanımı için fazlasıyla yeterli olduğu söyleniyor.

Ürünü İncele

HP bilgisayarın yanında HP Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Hafif ve şık bir seçenek: HUAWEI MatePad SE Tblet

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 7

Hem okulda hem de günlük hayatta yanınızdan ayırmayacağınız dayanıklı bir tablet arıyorsanız MatePad SE 11 tam size göre. Hafif ve ince tasarımıyla çantanızda taşırken neredeyse hiç yer kaplamayan cihaz, göz dostu 11 inç Full HD ekranının TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık özelliğiyle uzun ders maratonlarında bile göz yormaz. 7700 mAh bataryası ve hızlı şarj desteğiyle sizi yarı yolda bırakmayan tabletin M-Pen Lite desteği ise not almayı ve çizim yapmayı çok daha pratik hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tabletin özellikle YKS öğrencileri için uygun fiyatlı ve kullanışlı bir seçenek olduğunu vurguluyor. Büyük ekranı sayesinde ders çalışmanın ve film ya da dizi izlemenin oldukça keyifli hale geldiğini söyleyen kullanıcılar, tabletin donma olmadan hızlı çalışmasını ve yüksek RAM ile geniş hafızasıyla beklentilerini karşıladığınan bahsediyor.

Ürünü İncele

HUAWEI tabletin yanında HUAWEI MatePad Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Dayanıklı tasarımıyla: MSI Modern 15 F13MG-436XTR Dizüstü Bilgisayar

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 8

Günlük okul işlerini hallederken yüksek performans isteyen öğrenciler için MSI Modern 15 oldukça cazip bir bilgisayar. 13. nesil Intel işlemcisi ve Intel Iris Xe grafikleriyle ders, proje ve multimedya işlerinde sizi yavaşlatmayan model, ultra ince ve hafif yapısına rağmen askeri dayanıklılık testlerinden geçmiş olmasıyla uzun ömürlü bir kullanım yaşatır. Üstelik, HDMI ve Type-C portlarıyla ekstra ekran bağlayarak çoklu görevlerde verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

MSI Modern 15, fiyatına göre sunduğu özelliklerle öne çıkan bir model. Freedos işletim sistemiyle gelse de kullanıcılar zahmetsizce Windows kurup kullanabildiklerini vurguluyor. Açılıp kapanma hızının çok iyi olmasıyla günlük kullanımda büyük rahatlık yarattığını ve ofis işleri ile günlük verimlilik için tercih ettiklerini söyleyen kullanıcılar, bilgisayarın fiyat performans ürünü olduğuna da dikkat çekiyor.

Ürünü İncele

MSI bilgisayarın yanında MSI THIN A15 B7UC-077XTR Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Güvenilir ve hızlı: Apple iPad 10. Nesil Tablet

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 9

iPad’in 10. nesil modeli, öğrenciler için hem güçlü bir ders arkadaşı hem de keyifli bir multimedya cihazı. 10,9 inç Liquid Retina ekranı ders videolarını ve sunumları canlı bir şekilde görmenizi sağlarken A14 Bionic işlemcisi uygulamalar arasında geçişi çok akıcı hale getiriyor. Tüm gün süren pil ömrüyle yanınızda taşırken şarj derdi yaşatmayan tablet, Apple Pencil sayesinde not almayı, çizim yapmayı ve PDF üzerinde çalışmayı da çok kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Apple iPad, okul hayatı için kullanıcıların en çok önerdiği ürünlerden biri. Ekranının ne çok küçük ne de fazla büyük olmasının ders çalışmak ve eğlence için ideal bulan kullanıcılar, uzun pil ömrüyle tüm gün okul temposuna uyum sağlarken sağlam yapısıyla çantada taşımaya da uygun olduğundan bahsediyor.

Ürünü İncele

Apple tabletin yanında Apple A16 Çipli iPad Tablet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Güçlü işlevsellik: Dell Vostro 3520 Dizüstü Bilgisayar

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 10

Gün boyu derslere yetişmek, ödevleri hazırlamak ve aynı zamanda güvenli bir kullanım deneyimi yaşamak isteyen öğrenciler için öne çıkan Dell Vostro 3520, 12. nesle kadar Intel işlemcileri, hızlı SSD depolaması ve uzun pil ömrüyle verimliliğinizi artırıyor. ExpressCharge özelliğinin sadece 1 saatte %80’e kadar şarj olmasıyla yoğun günlerde büyük kolaylık yaratan bilgisayar, her türlü işte ekstra güç sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Dell Vostro 3520, kullanıcıların yorumlarına göre uzun ömürlü ve güvenilir bir bilgisayar. UBUNTU işletim sistemiyle gelse de Windows kurulduğunda sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Hızı, canlı ekranı ve güçlü performansı, günlük işler ve ofis kullanımı için oldukça yeterli. Ram yükseltme imkanı olması da cihazı uzun vadede avantajlı hale getiriyor.

Ürünü İncele

Dell bilgisayarın yanında Dell Vostro 3520 Ubuntu Dizüstü Bilgisayar ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Hem eğlenmede hem derslerde ideal seçim: Lenovo Tab K11 Tablet (Kılıf ve Lenovo Tab Pen Hediyeli)

Öğrencilerin beklentilerini karşılayacak fiyat performans laptop ve tablet önerileri 11

Öğrenciler için fiyat-performans açısından öne çıkan Lenovo Tab K11, dersleri takip etmekten film izlemeye kadar her ihtiyaca hitap ediyor. 11 inç TÜV Low Blue Light sertifikalı ekranı uzun kullanımlarda gözleri yormazken MediaTek Helio G88 işlemcisiyle uygulamaları hızlıca çalıştırıyor. 4 hoparlörlü Dolby Atmos desteğiyle hem ders videolarında hem de müzikte kaliteli bir ses deneyimi yaşatan tablet, kalem ve kılıf hediyesiyle not alma, çizim yapma ve cihazı koruma konusunda büyük avantaj sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Lenovo Tab K11, kalem ve kılıf hediyesiyle birlikte öğrencilere hitap eden tam bir fiyat-performans tableti. Kalem hassasiyeti, dokunmatik kalitesi ve geçiş hızları kullanıcıların özellikle beğendiği özellikler arasında. Gün boyu süren pil ömrü sayesinde not almak, ders çalışmak, film ya da dizi izlemek için rahatlık veren tablet, uygun fiyatı ve şık tasarımıyla da öne çıkıyor.

Ürünü İncele

Lenovo tabletin yanında Lenovo Tab K11 Android Tablet ve Lenovo Kalem ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

 Hangisini almalı? PS5 Pro ve Xbox Series X karşı karşıya

Hangisini almalı? PS5 Pro ve Xbox Series X karşı karşıya

 Pil ömrü, kamera, performans! iPhone 16E hakkında her şey

Pil ömrü, kamera, performans! iPhone 16E hakkında her şey

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Dell HP Huawei Samsung Xiaomi iPad Asus Lenovo bilgisayar Acer tablet
İş birliği İçerikleri
İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

Sonbahar ruhuna uygun kahve yanına eşlik edecek kitaplar

Sonbahar ruhuna uygun kahve yanına eşlik edecek kitaplar

A101'e Oral-B iO6 şarjlı diş fırçası geliyor!

A101'e Oral-B iO6 şarjlı diş fırçası geliyor!

Kalıcı ve niş kokuları ile gurme parfümler

Kalıcı ve niş kokuları ile gurme parfümler

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

BİM'e Kumtel Fastfryer geliyor!

BİM'e Kumtel Fastfryer geliyor!

500 TL altı kişisel bakım ve makyaj ürünleri

500 TL altı kişisel bakım ve makyaj ürünleri

Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi

Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi

ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor!

ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor!

ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor!

ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor!

Kış için yatırımınızı yapın! İndirimin bugün son günü

Kış için yatırımınızı yapın! İndirimin bugün son günü

Aracınıza şıklık ve konfor katacak indirimdeki ürünler

Aracınıza şıklık ve konfor katacak indirimdeki ürünler

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı

Levi's indiriminden kaçırmamanız gereken ürünler burada!

Levi's indiriminden kaçırmamanız gereken ürünler burada!

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Tümünü Gör
Benzer Teknoloji İçerikleri
iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

Türkiye’den ucuza seyahat edilebilecek 10 yurt dışı rotası

Türkiye’den ucuza seyahat edilebilecek 10 yurt dışı rotası

Hangisini almalı? PS5 Pro ve Xbox Series X karşı karşıya

Hangisini almalı? PS5 Pro ve Xbox Series X karşı karşıya

Yeni nesil pişirme: Instant Pot Duo Plus indirimde

Yeni nesil pişirme: Instant Pot Duo Plus indirimde

Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi

Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bugatti'yi geride bıraktı: Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunun artık yeni bir sahibi var!

Bugatti'yi geride bıraktı: Rekorun yeni bir sahibi var!

Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Herkesin başına gelebilir: "Beni düşürdüler, başkaları düşmesin"

Dikkat! Herkesin başına gelebilir: "Başkaları düşmesin"

Bu iddia gündem oldu: Bazı iPhone modelleri...

Bu iddia gündem oldu! Bazı iPhone modelleri...

En ucuzu 77.999 TL! Türkiye'de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar

En ucuzu 77.999 TL! Kuyruk oluştu

Robot süpürge, otomobil derken... O markanın adım atıp üretime geçeceği sürpriz sektör belli oldu!

Robot süpürge, araba derken... Şimdi bakın ne üretecek!

iPhone 17 kuyruğu karıştı! Sıradakiler birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

iPhone 17 kuyruğu karıştı! Sıradakiler birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.