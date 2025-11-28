Liseyi yarıda bıraktı, ChatGPT'yi kullanıp OpenAI'da işe girdi: "Diplomanın bir önemi kalmadı"

Liseyi yarıda bırakan bir genç, ChatGPT aracılığıyla "doktora seviyesinde" yapay zeka öğrenerek OpenAI'da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

CHATGPT'Yİ KULLANDI, OPENAI'DA İŞE ALINDI

Nefes'te yer alan habere göre, liseyi yarıda bıraktıktan sonra yapay zeka platformu ChatGPT'yi kullanan Gabriel Petersson, yapay zeka teknolojileri üzerine odaklanarak kendi kendini eğitti.

ChatGPT aracılığıyla yapay zekayı "doktora seviyesinde" öğrenen Petersson, elde ettiği bilgi ile ChatGPT'nin çatı şirketi olan OpenAI'da işe başladı.

"BİLGİ ARTIK ÜNİVERSİTE TEKELİNDE DEĞİL"

Katıldığı bir podcast programında açıklamalarda bulunan Petersson, "ChatGPT'den her türlü temel bilgiyi artık alabilirsiniz. Normalde doktora eğitimi almış kişilerin çalıştığı bir işi yapıyorum şimdi. OpenAI bünyesindeki Sora'da araştırma görevlisi olarak çalışıyorum" dedi.

Petersson, "Üniversiteler artık bilgiyi tekelinde tutmuyor. ChatGPT'den her türlü bilgiye erişebiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Petersson, "Bir problem ile başlıyorsunuz ve oradan bilginin derinliklerine iniyorsunuz" derken "İsveç'te lise eğitimimi 2019 yılında yarıda bıraktım ve ufak bir girişimde çalışmaya başladım. Burada kod yazmak zorunluluktu ve her şeyi kendimiz yapmak zorundaydık. Ben de yapay zekayı kullandım" ifadesini kullandı.

"DİPLOMALARIN YA DA REFERANSLARIN BİR ÖNEMİ KALMADI"

OpenAI'dan önce Midjourney ve Dataland'de yazılım mühendisi olarak görev alan Petersson artık diplomaların ya da referansların bir öneminin kalmadığını söylerken, "Şirketler para kazanmak istiyor. Siz de onlara para kazandırabileceğinizi, kod yazabileceğinizi gösteriyorsunuz ve sizi işe alıyorlar" derken üniversitelerin ve diplomaların etkisini yitireceğini dile getirdi.

OpenAI CEO'su Sam Altman da üniversiteyi yarıda bırakmıştı.