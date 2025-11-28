HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Liseyi yarıda bıraktı, ChatGPT'yi kullanıp OpenAI'da işe girdi: "Diplomanın bir önemi kalmadı"

Liseyi yarıda bırakan Gabriel Petersson, yapay zekâ ChatGPT'yi kullanarak kendi kendini eğitip ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI şirketinde işe girdi. "Üniversiteler artık bilgiyi tekelinde tutmuyor. ChatGPT'den her türlü bilgiye erişebiliyorsunuz" diyen Petersson, artık diplomaların ya da referansların bir öneminin kalmadığını iddia etti.

Liseyi yarıda bıraktı, ChatGPT'yi kullanıp OpenAI'da işe girdi: "Diplomanın bir önemi kalmadı"
Enes Çırtlık

Liseyi yarıda bırakan bir genç, ChatGPT aracılığıyla "doktora seviyesinde" yapay zeka öğrenerek OpenAI'da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

CHATGPT'Yİ KULLANDI, OPENAI'DA İŞE ALINDI

Nefes'te yer alan habere göre, liseyi yarıda bıraktıktan sonra yapay zeka platformu ChatGPT'yi kullanan Gabriel Petersson, yapay zeka teknolojileri üzerine odaklanarak kendi kendini eğitti.

ChatGPT aracılığıyla yapay zekayı "doktora seviyesinde" öğrenen Petersson, elde ettiği bilgi ile ChatGPT'nin çatı şirketi olan OpenAI'da işe başladı.

"BİLGİ ARTIK ÜNİVERSİTE TEKELİNDE DEĞİL"

Katıldığı bir podcast programında açıklamalarda bulunan Petersson, "ChatGPT'den her türlü temel bilgiyi artık alabilirsiniz. Normalde doktora eğitimi almış kişilerin çalıştığı bir işi yapıyorum şimdi. OpenAI bünyesindeki Sora'da araştırma görevlisi olarak çalışıyorum" dedi.

Petersson, "Üniversiteler artık bilgiyi tekelinde tutmuyor. ChatGPT'den her türlü bilgiye erişebiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Liseyi yarıda bıraktı, ChatGPT yi kullanıp OpenAI da işe girdi: "Diplomanın bir önemi kalmadı" 1

Petersson, "Bir problem ile başlıyorsunuz ve oradan bilginin derinliklerine iniyorsunuz" derken "İsveç'te lise eğitimimi 2019 yılında yarıda bıraktım ve ufak bir girişimde çalışmaya başladım. Burada kod yazmak zorunluluktu ve her şeyi kendimiz yapmak zorundaydık. Ben de yapay zekayı kullandım" ifadesini kullandı.

"DİPLOMALARIN YA DA REFERANSLARIN BİR ÖNEMİ KALMADI"

OpenAI'dan önce Midjourney ve Dataland'de yazılım mühendisi olarak görev alan Petersson artık diplomaların ya da referansların bir öneminin kalmadığını söylerken, "Şirketler para kazanmak istiyor. Siz de onlara para kazandırabileceğinizi, kod yazabileceğinizi gösteriyorsunuz ve sizi işe alıyorlar" derken üniversitelerin ve diplomaların etkisini yitireceğini dile getirdi.

OpenAI CEO'su Sam Altman da üniversiteyi yarıda bırakmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Covid-19'dan daha büyük bir salgın mı geliyor?Covid-19'dan daha büyük bir salgın mı geliyor?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu devletin başı olarak yanınızdayım" diyerek destek verdi: "Nefes aldırmayın!"Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu devletin başı olarak yanınızdayım" diyerek destek verdi: "Nefes aldırmayın!"

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI yazılım üniversite diploma lise ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.