HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone Air'a olan düşük ilgi, sadece Apple'ı etkilememiş: "Ya iptal ettiler ya da dondurdular"

İddiaya göre, iPhone Air satışlarındaki düşük seyir sadece Apple'ı değil, bazı Çinli akıllı telefon üreticilerini de etkiledi. Öyle ki, iPhone Air'a olan zayıf tüketici talebinin, Çinli üreticilerin kendi ultra ince telefon projelerini iptal etmesine veya dondurmasına yol açtığı öne sürülüyor.

iPhone Air'a olan düşük ilgi, sadece Apple'ı etkilememiş: "Ya iptal ettiler ya da dondurdular"
Enes Çırtlık

iPhone Air'ın tüketicilerden zayıf ilgi görmesi sonucunda Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer rakip akıllı telefon üreticilerinin, Air tarzı modeller için yürüttükleri geliştirme planlarını ya tamamen rafa kaldırdıkları ya da revize ettikleri; bu cihazlar için ayrılmış eSIM çözümlerini de diğer üretim hatlarına kaydırdıkları aktarılıyor.

"IPHONE AIR RAKİBİ PROJELER DURDURULDU" İDDİASI

Xiaomi’nin, Apple’ın iPhone Air'ına rakip olacak bir Air modeli üzerinde çalıştığı, Vivo’nun ise orta seviye S serisinde inceliği hedeflediği iddia ediliyordu. Ancak MacRumors'ta yer alan habere göre, her iki şirketin de ilgili projeleri durdurduğu, buna karşın henüz resmi bir açıklama yapmadıkları bildiriliyor.

iPhone Air a olan düşük ilgi, sadece Apple ı etkilememiş: "Ya iptal ettiler ya da dondurdular" 1

'DÜŞÜK İLGİ APPLE'I DA HAREKETE GEÇİRDİ'

Söylentilere göre tüketicilerin iPhone Air'a düşük ilgi göstermesi, Apple’ı da yeniden düşünmeye zorladı: The Information’ın haberine göre Apple, ikinci nesil iPhone Air’i erteledi ve cihaza ikincil bir arka kamera eklemek ve pil ömrünü iyileştirmek amacıyla tasarımı yeniden elden geçiriyor.

SAMSUNG TARAFINDA DA DURUMUN FARKLI OLMADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Benzer bir hikâyenin Samsung’un iPhone Air gibi ince tasarımıyla öne çıkan Galaxy S25 Edge modeli için de geçerli olduğu ifade ediliyor. Samsung’un, zayıf satışlar nedeniyle Galaxy S26 Edge’i iptal ettiği ve Galaxy S25 Edge’in üretimini durdurduğu öne sürülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklamaİletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklama
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile 1 gözaltı dahaMardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile 1 gözaltı daha

Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Apple Samsung iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.