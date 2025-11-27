iPhone Air'a olan düşük ilgi, sadece Apple'ı etkilememiş: "Ya iptal ettiler ya da dondurdular"

iPhone Air'ın tüketicilerden zayıf ilgi görmesi sonucunda Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer rakip akıllı telefon üreticilerinin, Air tarzı modeller için yürüttükleri geliştirme planlarını ya tamamen rafa kaldırdıkları ya da revize ettikleri; bu cihazlar için ayrılmış eSIM çözümlerini de diğer üretim hatlarına kaydırdıkları aktarılıyor.

"IPHONE AIR RAKİBİ PROJELER DURDURULDU" İDDİASI

Xiaomi’nin, Apple’ın iPhone Air'ına rakip olacak bir Air modeli üzerinde çalıştığı, Vivo’nun ise orta seviye S serisinde inceliği hedeflediği iddia ediliyordu. Ancak MacRumors'ta yer alan habere göre, her iki şirketin de ilgili projeleri durdurduğu, buna karşın henüz resmi bir açıklama yapmadıkları bildiriliyor.

'DÜŞÜK İLGİ APPLE'I DA HAREKETE GEÇİRDİ'

Söylentilere göre tüketicilerin iPhone Air'a düşük ilgi göstermesi, Apple’ı da yeniden düşünmeye zorladı: The Information’ın haberine göre Apple, ikinci nesil iPhone Air’i erteledi ve cihaza ikincil bir arka kamera eklemek ve pil ömrünü iyileştirmek amacıyla tasarımı yeniden elden geçiriyor.

SAMSUNG TARAFINDA DA DURUMUN FARKLI OLMADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Benzer bir hikâyenin Samsung’un iPhone Air gibi ince tasarımıyla öne çıkan Galaxy S25 Edge modeli için de geçerli olduğu ifade ediliyor. Samsung’un, zayıf satışlar nedeniyle Galaxy S26 Edge’i iptal ettiği ve Galaxy S25 Edge’in üretimini durdurduğu öne sürülüyor.