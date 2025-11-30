TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı: Rapor Meclis Başkanlığına sunulacak

Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen Kamu-BİB 28 ve BİMY 32 Bütünleşik Etkinliği, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapay zeka standartları, dijital Türkiye, sürdürülebilir bilişim yatırımları, veri ve dijital devrim konuları değerlendirildi.

Etkinliğe katılan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AA muhabirine, oldukça yoğun bir programın icra edildiğini söyledi.

Türkiye Bilişim Derneğinin 1970'li yılların başında kurulmuş önemli bir dernek olduğunu dile getiren Dönmez, derneğin girişim alanında Türkiye'de hem kamu hem özel hem de akademik camiada yapılan işlerde büyük emeği bulunduğunu belirtti.

Dönmez, etkinliğin hem kamu hem de özel sektörden bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli çözümlerin sayısının giderek artıyor olması, yurt dışına olan bağımlılığımızı özellikle yazılım sektöründe azaltıyor, bu sevindirici. Tabii hala önümüzde gidilmesi gereken önemli bir mesafe, fırsatlar, yeni teknolojiler var. İşte yapay zeka bunlardan birisi. Herkesin son dönemde daha sıkça adını andığı, neredeyse artık çocukların dahi kullanmaya başladığı bir teknoloji. Tabi her teknoloji yeni fırsatlar açarken beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Kötüye kullanımlar, birilerinin aleyhine kullanımlar olabiliyor. Enine boyuna burada onları da değerlendirmiş olduk."

"E-DEVLET VE E-NABIZ DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ"

Türkiye'nin insan kaynağı kalitesinin son derece yüksek olduğunu, biraz daha belli ve seçili alanlarda odaklanılarak çalışılması gerektiğini belirten Dönmez, daha hızlı ve yüksek kapasiteli bilgi işlem altyapılarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyaya örnek olan dijital dönüşüm projelerinin de bulunduğuna işaret eden Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-Devlet, e-nabız gibi hakikaten dünya çapında ses getiren dijital dönüşüm projelerine ev sahipliği yapmış bir ülkeyiz. Avrupa'da bile Amerika'da da aynı şekilde insanlarımız gidip görecekler, devletin hizmet çeşitliliği oralarda yok. Bizde doğumdan ölüme kadar, vatandaşımızın devlette olan işlerinin hemen hemen tamamı e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir hale geldi. Yani vatandaşımız yorulmadan, telefonundan bu hizmetlere erişebilir hale geldi. E-nabız da öyle. Sağlık randevusunda tetkiklere, reçetelerimize kadar artık hepsini aynı platform üzerinde yapabilir hale geldik. Şimdi işte önümüzde artık yapay zeka destekli diğer kamu hizmetleri gelmeye başlıyor. Bunlar için de artık bütün kamu kurumlarımız yavaş yavaş çalışmaya başlıyor."

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun da çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Raporda konuları 8 başlıkta topladıklarını ve 100'e yakın öneride bulunduklarını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 kadar önerimiz olacak. Yapay zeka ekosistemi oluşturulmasına ilişkin önerilerimiz olacak. Bunlarla alakalı olarak komisyon çalışmaları esnasında yurt dışından, yurt içinden birçok uzmanı dinledik. Bu önerileri aldık, değerlendirdik. Dinleme fırsatı bulamadığımız bazı STK'lerin yazılı önerilerini aldık. Komisyonumuzun raporunu inşallah önümüzdeki haftalarda, yıl bitmeden Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyoruz."Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır