Almanya lideri Merz:" İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu’daki İran merkezli gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına destek verdiğini belirten Almanya Başbakanı, çatışmaların devam edip yayılmasına ilişkin riskler gördüğünü belirtti. Merz, "Bu çatışmalar İsrail'in ve bölgedeki ortaklarımızın, özellikle Körfez bölgesindeki ortaklarımızın güvenliğini etkiliyor. Ayrıca İran'ın devlet yapısını ve toprak bütünlüğünü de etkiliyor. Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil" dedi.

Merz, İran devletinin çöküşü veya İran topraklarında yürütülen vekalet savaşlarına yönelik senaryoların da güvenlik, enerji arzı ve göç de dahil olmak üzere Avrupa için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Uzun süreli bir savaşın kontrol edilemez sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunan Merz, Almanya, Fransa, İngiltere ve Körfez bölgesindeki ortaklar olarak çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir plan üzerinde çalıştıklarını hatırlattı.

Merz, "Düşmanlıklara son verme konusunda ortak bir bakış açısı oluşturmak ve bunun uygulanmasına katkıda bulunmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Yol gösterici ilke, İsrail ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere tüm devletlerin güvenliğini ve varlığını garanti altına alan bölgesel bir barış düzeni olmalıdır. Bölgesel çatışma sona erdirilmelidir. Çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede diyalog ve güven artırıcı bir siyasi süreç başlatılmalıdır" dedi.

İran'ın askeri nükleer programı ve balistik füze programının doğrulanabilir bir şekilde sonlandırılması gerektiğine işaret eden Merz, "İran’dan gelen nükleer malzemenin devlet dışı aktörlerin veya üçüncü ülkelerin eline geçmemesi sağlanmalıdır. İran'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. İran hükümeti işlevsel kalmalı, kamu düzeni ve temel hizmetler sürdürülmelidir. İran ekonomisi çökmemelidir. İran'dan kontrolsüz göç önlenmelidir" ifadelerini kullandı.

"İran halkının kendi geleceğini özgürce belirleme hakkı vardır" diyen Merz, gelecekte yaptırımların kaldırılabileceğini ve yardım sağlanabileceğini ancak bunun yalnızca İran'ın sıraladığı bu şartları yerine getirmesi durumunda mümkün olacağını belirtti.

