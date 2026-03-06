İzmir'de 21 bin konutun kurası çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kentte inşa edilecek 21 bin 20 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye genelinde nüfusun yüzde 27'sinin kirada oturduğunu ve bu kesimin ev sahibi olmasının sosyal adaleti sağlama bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, başlatılan sosyal konut hamlesinin uzun soluklu bir politikanın ilk adımı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin afet risklerinin önceden belirlenip azaltılmasının temel hedefleri olduğunu dile getiren Yılmaz, İzmir'deki yapı stokunun büyük bir risk barındırdığına işaret ederek, "Resmi veriler, İzmir'deki yapıların yaklaşık yüzde 60'ının 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış olduğunu gösteriyor. Bu tablo, güvenli konut üretimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının bu şehirde ne kadar hayati olduğunu ispatlıyor" diye konuştu.

KURA SÜRECİNDE ÖZEL KOTALAR AYRILDI

Hükümet olarak kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini kaydeden Yılmaz, kura sürecine ilişkin İzmir özelindeki bilgileri paylaştı. İzmir'de 221 bin 921 başvurudan 195 binin üzerindeki talebin geçerli sayıldığını aktaran Yılmaz, "Projelerimizde özellikle şehit aileleri ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimizden gençlerimize ve üç çocuklu ailelerimize kotalar tarif ettik. Bu özel kesimlerin kurada şansı çok daha yüksek olacak" ifadelerini kullandı.

İZMİR'E 175 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

Enflasyonu aşağı çekmenin birinci öncelikleri olduğunu ve gıda üretimini artırıp 500 bin sosyal konut hamlesiyle piyasadaki konut arzını yükselterek kiraları düşürmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, TOKİ'nin deprem bölgesindeki başarılı performansına dikkat çekti. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediklerini savunan Yılmaz, "İzmir'e bugüne kadar 175 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Şehrimize 29 bin 333 konut, 219 köy evi, 122 bağımsız bölüm, 506 iş yeri, 33 ticari ünite, 28 cami ile eğitim ve sağlık donatıları kazandırdık." açıklamasında bulundu.

"KONUTLARIN ANAHTAR TESLİMİ 2027'YE KADAR YAPILACAK"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'e yapılan yatırımlara dikkat çekerek, TOKİ'nin kentteki yatırım tutarının 200 milyar Türk lirası olduğunu ifade etti. İnan, "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kura ile teslimini yaptığımız 21 bin 20 konutun anahtar teslimini 2027 yılına kadar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"HEDEF REKOR HIZLA TESLİMAT"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise ülke genelinde yeni bir konut hamlesine imza atıldığını kaydetti. Elban, "Öngörülen süreden daha kısa bir zamanda, rekor bir hızla bu 500 bin konut tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İzmir Bayraklı depreminde hayatını kaybedenleri anarak kentsel dönüşüm seferberliğinin sürdüğünü belirtti. Suver, "Bu azimle 500 bin konut seferberliğini başlattık, kurada çıkmayanlar üzülmesin, yenileri de gelecek" dedi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İzmir genelindeki yoğun talebi karşılamak amacıyla 21 bin 20 sosyal konut planlandığını dile getirdi. Caniklioğlu, "Bu projeler insan odaklı bir yaklaşımla tasarlanmış, altyapısı tamamlanmış ve depreme dayanıklı şekilde inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.

Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Ev Sahibi Türkiye İzmir Kura Çekiliş Töreni'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır