Google açıkladı: İşte 2025’in en çok merak edilenleri

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı.
Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı.
İŞTE 2025’İN EN ÇOK MERAK EDİLENLERİ
Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri (Year in Search 2025) şöyle sıralandı:
Aramalar
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
- Ferdi Tayfur
- Fenerbahçe Benfica
- Avrupa Ligi
- Türkiye Macaristan
- Fenerbahçe Feyenoord
İsimler
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca
- Ederson
- Alperen Şengün
- Sevil Akdağ
- Lemina
- Diego Carlos
Tarifler
- Spoonful Tarifi
- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
- Mevlana Çorbası Tarifi
- Soğan Dolması Tarifi
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Squid Game Şekeri Tarifi
- Tulumba Tatlısı Tarifi
- Ev Baklava Tarifi
- Dalgona Şekeri Tarifi
Kaybettiklerimiz
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
- Güllü
- Ferdi Zeyrek
- Edip Akbayram
- Ece Gürel
- Diogo Jota
Diziler
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
- Bahar
- Wednesday
- Leyla
- Prens
- Deha
Filmler
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
- Karantina
- Sihirli Annem
- Şampiyonlar
- Anka Kuşu'nun Dönüşü
- Dengeler
Ne Zaman?
- Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
- Gassal 2. Sezon Ne Zaman
- Voleybol Final Maçı Ne Zaman
- Basketbol Final Maçı Ne Zaman
- Toki Başvuruları Ne Zaman
- Aşure Günü Ne Zaman
- Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
- Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
- Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
- Eşref Rüya Ne Zaman
Ne Giyilir?
- Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
- Mayonun Üstüne Ne Giyilir
- Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
- Saray Düğününde Ne Giyilir
- Sonbaharda Ne Giyilir
- Kır Düğününde Ne Giyilir
- Pilatese Giderken Ne Giyilir
- Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
- Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
- Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
Nesi Meşhur?
- Bolu'nun Nesi Meşhur
- Ağrı'nın Nesi Meşhur
- Merzifon'un Nesi Meşhur
- Mardin'in Nesi Meşhur
- Gaziantep'in Nesi Meşhur
- Antalya'nın Nesi Meşhur
- Bilecik'in Nesi Meşhur
- Çanakkale'nin Nesi Meşhur
- Edirne'nin Nesi Meşhur
- İstanbul'un Nesi Meşhur
Nasıl Yenir?
- Kiwano Nasıl Yenir
- Demirhindi Nasıl Yenir
- Kinoa Nasıl Yenir
- Mango Meyvesi Nasıl Yenir
- Yaban Mersini Nasıl Yenir
- Adem Elması Nasıl Yenir
- Tatlı Patates Nasıl Yenir
- Arı Poleni Nasıl Yenir
- Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
- Longan Meyvesi Nasıl Yenir
Okuyucu Yorumları 0 yorum