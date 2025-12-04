Google açıkladı: İşte 2025’in en çok merak edilenleri

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı.

Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı.

İŞTE 2025’İN EN ÇOK MERAK EDİLENLERİ

Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri (Year in Search 2025) şöyle sıralandı:

Aramalar

Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye İspanya Squid Game Ferdi Tayfur Fenerbahçe Benfica Avrupa Ligi Türkiye Macaristan Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca Ederson Alperen Şengün Sevil Akdağ Lemina Diego Carlos

Tarifler

Spoonful Tarifi 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Lokanta Usulü Beyti Tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi Dubai Çikolatası Tarifi Squid Game Şekeri Tarifi Tulumba Tatlısı Tarifi Ev Baklava Tarifi Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever Güllü Ferdi Zeyrek Edip Akbayram Ece Gürel Diogo Jota

Diziler

Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse Bahar Wednesday Leyla Prens Deha

Filmler

Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede Karantina Sihirli Annem Şampiyonlar Anka Kuşu'nun Dönüşü Dengeler

Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Gassal 2. Sezon Ne Zaman Voleybol Final Maçı Ne Zaman Basketbol Final Maçı Ne Zaman Toki Başvuruları Ne Zaman Aşure Günü Ne Zaman Fenerbahçe Seçim Ne Zaman Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir Mayonun Üstüne Ne Giyilir Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir Saray Düğününde Ne Giyilir Sonbaharda Ne Giyilir Kır Düğününde Ne Giyilir Pilatese Giderken Ne Giyilir Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir Tiyatroya Giderken Ne Giyilir Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu'nun Nesi Meşhur Ağrı'nın Nesi Meşhur Merzifon'un Nesi Meşhur Mardin'in Nesi Meşhur Gaziantep'in Nesi Meşhur Antalya'nın Nesi Meşhur Bilecik'in Nesi Meşhur Çanakkale'nin Nesi Meşhur Edirne'nin Nesi Meşhur İstanbul'un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?