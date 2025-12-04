HABER

Google açıkladı: İşte 2025’in en çok merak edilenleri

Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında öne çıkan popüler arama trendlerini paylaşan Google, 2025’in en çok merak edilenlerini açıkladı. Türkiye’nin 2025 yılı gündemini gözler önüne seren listelerde, "Aramalar" kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı “Gemini”, "İstanbul Depremi" ve "Eşref Rüya" paylaştı. İşte Google'ın açıklamasına göre 2025’in en çok merak edilenleri...

Enes Çırtlık

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı.

Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı.

İŞTE 2025’İN EN ÇOK MERAK EDİLENLERİ

Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri (Year in Search 2025) şöyle sıralandı:

Aramalar

  1. Gemini
  2. İstanbul Depremi
  3. Eşref Rüya
  4. Türkiye İspanya
  5. Squid Game
  6. Ferdi Tayfur
  7. Fenerbahçe Benfica
  8. Avrupa Ligi
  9. Türkiye Macaristan
  10. Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

  1. Osimhen
  2. Fatih Ürek
  3. Sadettin Saran
  4. Leroy Sane
  5. Talisca
  6. Ederson
  7. Alperen Şengün
  8. Sevil Akdağ
  9. Lemina
  10. Diego Carlos

Tarifler

  1. Spoonful Tarifi
  2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
  3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi
  4. Mevlana Çorbası Tarifi
  5. Soğan Dolması Tarifi
  6. Dubai Çikolatası Tarifi
  7. Squid Game Şekeri Tarifi
  8. Tulumba Tatlısı Tarifi
  9. Ev Baklava Tarifi
  10. Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

  1. Ferdi Tayfur
  2. Volkan Konak
  3. Nihal Candan
  4. Sırrı Süreyya Önder
  5. Şinasi Yurtsever
  6. Güllü
  7. Ferdi Zeyrek
  8. Edip Akbayram
  9. Ece Gürel
  10. Diogo Jota

Diziler

  1. Eşref Rüya
  2. Squid Game
  3. Gassal
  4. Uzak Şehir
  5. Kral Kaybederse
  6. Bahar
  7. Wednesday
  8. Leyla
  9. Prens
  10. Deha

Filmler

  1. Minecraft
  2. Kadıköy Boğası
  3. Uykucu
  4. F1
  5. Aydede
  6. Karantina
  7. Sihirli Annem
  8. Şampiyonlar
  9. Anka Kuşu'nun Dönüşü
  10. Dengeler

Ne Zaman?

  1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
  2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
  3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
  4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
  5. Toki Başvuruları Ne Zaman
  6. Aşure Günü Ne Zaman
  7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
  8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
  9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
  10. Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

  1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
  2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
  3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
  4. Saray Düğününde Ne Giyilir
  5. Sonbaharda Ne Giyilir
  6. Kır Düğününde Ne Giyilir
  7. Pilatese Giderken Ne Giyilir
  8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
  9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
  10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

  1. Bolu'nun Nesi Meşhur
  2. Ağrı'nın Nesi Meşhur
  3. Merzifon'un Nesi Meşhur
  4. Mardin'in Nesi Meşhur
  5. Gaziantep'in Nesi Meşhur
  6. Antalya'nın Nesi Meşhur
  7. Bilecik'in Nesi Meşhur
  8. Çanakkale'nin Nesi Meşhur
  9. Edirne'nin Nesi Meşhur
  10. İstanbul'un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

  1. Kiwano Nasıl Yenir
  2. Demirhindi Nasıl Yenir
  3. Kinoa Nasıl Yenir
  4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
  5. Yaban Mersini Nasıl Yenir
  6. Adem Elması Nasıl Yenir
  7. Tatlı Patates Nasıl Yenir
  8. Arı Poleni Nasıl Yenir
  9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
  10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir
Google
