Google'dan tartışmalı karar: İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecek

Teknoloji devi Google, son Android güncellemesiyle tartışma yaratacak bir adım attı. Buna göre, 'Android RCS Archival' olarak adlandırılan yeni bir özellik sayesinde işverenler artık Google Mesajlar uygulamasında yapılan RCS sohbetlerini okuyabilecek.

Enes Çırtlık

Güncelleme, işverenlere çalışanlarının RCS (Rich Communication Services) ve SMS mesajlarına erişim ve arşivleme imkanı sunuyor. Bu durum, çalışanların özel mesajlaşmalarının şirket tarafından takip edilebileceği anlamına geliyor.

PATRONLAR ÇALIŞANLARININ MESAJLARINI OKUYABİLECEK

Android Authority'nin raporuna göre, bu özellik öncelikle şirketlerin yönettiği cihazlarda RCS sohbetlerini yakalamasına ve arşivlemesine olanak tanıyor. Basit bir ifadeyle, işverenler artık Google Mesajlar uygulamasında yapılan RCS sohbetlerini okuyabilecekler.

Yani, iş telefonu olarak bir Pixel telefon kullanıyorsanız, RCS sohbetleriniz işvereniniz tarafından görülebilir.

Bu güncellemenin özellikle Avrupa Birliği ve diğer gizlilik odaklı bölgelerde tepki görmesi muhtemel. Çünkü bu durum, GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gibi katı veri gizliliği yasalarıyla çelişebilir.

Uzmanlar ise çalışanların bu durumdan etkilenmemesi için şirket tarafından sağlanan cihazlarda kişisel mesajlaşmalardan kaçınmalarını ve alternatif, şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarını öneriyor. WhatsApp, Signal ve Telegram gibi uygulamalar, uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde mesajların sadece gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlıyor.

