Hindistan hükümeti o uygulamayı tüm telefonlara zorunlu kılmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hindistan'da satılan tüm telefonlara ve mevcutta kullanımdaki cihazlara hükümet tarafından bir siber güvenlik programının indirilmesi zorunlu kılınmıştı. Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, kullanıcıların siber ortamdaki kötü amaçlı kişilerden korunmasından başka amacı olmadığı savunulan uygulamanın günde 2 bin dolandırıcılık vakası hakkında ihbarlara yardımcı olduğu kaydedildi.

600 BİN KİŞİ İNDİRDİ

Uygulamanın zorunlu kılınması kararının, kullanıcıların bu sürece katılımını hızlandırmak için verildiği belirtilen açıklamada, son günde 600 bin kişinin uygulamayı yükleyerek "güvenlerini gösterdiği" ifade edildi.

KARARDAN VAZGEÇİLDİ

Açıklamada, uygulamaya bu şekilde "ilginin artmasının" ardından hükümetin zorunlu yükleme kararını iptal ettiği aktarıldı.

Bakanlığın 1 Aralık'ta yayımladığı kararda, akıllı telefon üreticilerinden "Sanchar Saathi" adlı uygulamayı 90 gün içerisinde tüm yeni cihazlara önceden yüklemeleri ve kullanıcıların uygulamayı silememesini sağlamaları istenmişti.

YOĞUN TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Kararda üreticilere, yazılım güncellemesi aracılığıyla uygulamayı eski modellere de zorunlu yükleme yükümlülüğü getirildiği belirtilmişti.

Hindistan'da kullanıcılar, uygulamanın mecburi kılınması kararına veri güvenliği endişeleri nedeniyle yoğun tepki göstermişti.

APPLE DA SERT ÇIKTI

Apple ise söz konusu karara açıkça karşı çıkıyor. Şirket, iOS işletim sisteminde kullanıcı onayı olmadan üçüncü taraf ya da devlet uygulamalarının yüklenmesini reddettiklerini belirtti.

Apple'a göre bu tür bir zorunluluk, hem gizlilik hem de cihaz güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır