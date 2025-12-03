HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi

Antalya’da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan ve dumandan etkilenen 1 kişi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6049 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmanda bulunan diğer dairelerde oturanlar kendilerini sokağa attı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti.

YANGINA UYKUDA YAKALANDI

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri yanan dairede duman tahliyesi yaptı. Olay anında daire içerisinde bulunan ve yangına uykuda yakalanarak dumandan etkilenen 1 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında dairenin bir odası tamamen yanarken maddi hasar meydana geldi.

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi 1

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi 2

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi 3

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi 4

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi 5

Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaretDeprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret
Bilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlamasıBilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlaması

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.