Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6049 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmanda bulunan diğer dairelerde oturanlar kendilerini sokağa attı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti.

YANGINA UYKUDA YAKALANDI

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri yanan dairede duman tahliyesi yaptı. Olay anında daire içerisinde bulunan ve yangına uykuda yakalanarak dumandan etkilenen 1 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında dairenin bir odası tamamen yanarken maddi hasar meydana geldi.