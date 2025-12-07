HABER

Sağanak yağış İBB’ye bağlı metroda su baskınına neden oldu

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, İBB’ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskınına neden oldu. İBB görevlileri suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış, metro duraklarını da olumsuz etkiledi. İBB’ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.

MERDİVENLER HİZMET DIŞI KALDI

Baskın sonucu metro durağı göle dönerken, bazı yürüyen merdivenler ise hizmet dışı kaldı.

Metro istasyonunun tavan ve duvarlarından sular akması, metroyu kullanan bazı vatandaşların tavanlardan damlayan sulardan dolayı istasyon içerisinde şemsiye açması da dikkat çekerken, metro görevlileri de ellerinde çekpaslar ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

