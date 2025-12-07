HABER

Bursa'da Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü programı düzenlendi

Bursa'da, "Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri" kapsamında "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anlama" programı yapıldı.

Bursa Konyalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Osmangazi Belediyesi desteğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir, Mevlana'nın çağlar üstü düşüncesinin, diyalogdan yana duran ve insanın içsel dönüşümünü önemseyen perspektifte olduğunu söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak hedeflerinin bu mirası sadece korumak değil, çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturmayı, herkesin ulaşabileceği, sahiplenici kültür ortaklığı konumuna getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Esendemir, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Musa Bozkurt da hemşerilik ruhunu yaşatmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana'yı Anlama programının derneklerinin en özel etkinliklerinden biri olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bu yıl bir farkla, programımız 'Gönüller Gazze İçin' temasını taşıyor çünkü acı dünyanın neresinde olursa olsun gönül sahiplerinin kapısından içeri girer ve mazlum feryadı sınır tanımadan insanın vicdanına dokunur. Bu manevi buluşmayla Mevlana'nın sevgi, merhamet ve hikmet dolu çağrısını Gazze'nin sessiz çığlığıyla birleştirmeyi amaçlıyoruz."

Bozkurt, bu programın dernekleri için yalnızca bir anma olmadığını, fedakarlık, dayanışma ve birliktelik ruhu içerdiğini vurgulayarak, "Mesele yalnızca bir tören değil, bir kültürü yaşatma, bir mirası geleceğe taşıma ve vicdanı diri tutma çabasıdır." dedi.

Konuşmaların ardından emeği geçen firma temsilcilerine plaket takdim edildi.

Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen programda, Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Melek Küçüker günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Bursa Mevlevihanesi Tasavvuf Topluluğunca musiki dinletisi ve semazen gösterisi yapıldı.

Mehteran gösterisinin ardından katılımcılara Mevlana şekeri ve helva ikram edildi.

Programa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

