HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Kağıthane! Otobüs durağında havaya ateş açtı, arkadaşı o anları kaydetti

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, silahını çekere havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Yer: Kağıthane! Otobüs durağında havaya ateş açtı, arkadaşı o anları kaydetti

Olay, saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

Yer: Kağıthane! Otobüs durağında havaya ateş açtı, arkadaşı o anları kaydetti 1

O ANLARI OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAYDETTİ

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

Yer: Kağıthane! Otobüs durağında havaya ateş açtı, arkadaşı o anları kaydetti 2
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü programı düzenlendiBursa'da Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü programı düzenlendi
Küçükçekmece'de rögarın taşması sonucu caddeyi su bastıKüçükçekmece'de rögarın taşması sonucu caddeyi su bastı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.