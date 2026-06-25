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Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde
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Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sıcak havalarda evde otururken, çalışırken ya da uyurken bunalmak şu günlerde herkesin en büyük şikayeti. Bunun için hem az yer kaplayan hem de sessizce serinlik sağlayan kule tipi vantilatör son dönemin en çok tercih edilen ürünü. Levoit'in en sevilen modelinde Prime Day'e özel indirim başlamışken yakından incelemek için içeriğe geçelim.

Yaz sıcakları iyice bastırdı ve evde serin kalmak hepimiz için ortak bir problem haline geldi. Klimanın sert havasından hoşlanmayanlar için havayı odaya eşit ve yumuşak şekilde yayan kule tipi vantilatörler en pratik çözüm. Prime Day indirimlerinde fiyatı düşen Levoit kule tipi vantilatörü kaçırmamak ve evinizde rahat bir nefes almak için gelin detaylara bakalım.

Prime Day kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Levoit Kule Vantilatör

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde 1

Uzaktan kumandası ve zamanlayıcısı ile kullanım kolaylığı sunan güvenli ve pervanesiz Levoit Kule Tipi Fan, fırçasız DC motoru ve VortexAir teknolojisi sayesinde 7,9 m/s hızındaki serin havayı 7 metre uzaklığa kadar etkili ve sessizce ulaştırır. Sadece 25 dBA ses seviyesiyle çalışan cihaz, TempSense teknolojisiyle oda sıcaklığına göre fan hızını otomatik ayarlar. 12 farklı hız kademesi, 4 çalışma modu ve 90 derecelik geniş salınım açısıyla havayı odaya eşit yayar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bugün kullanmaya başladım. (Haziran 2026) İnanılmaz sessiz. Rüzgarı olmasa ki esintisi de rahatsız edici değil, çalıştığı belli değil. Esintiyi çok arttırınca bile yok sayılabilecek hafif bir ses oluyor. Böyle bir şey mümkünmüş yani. Boşuna o gürültülere maruz kalıyoruz. Çok sıcaklarda nasıl olur bilemem ama şu an serinletmesi de çok iyi. Çok çok beğendiğim için hemen yazmak istedim. Bu sessizlik için tekrar teşekkürler."
  • "Çok güzel ürün. Çok fazla kademe olduğu için istediğiniz şiddette ayarlayabiliyorsunuz. Ses seviyesi rahatsız edici değil."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
vantilatör
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