17 yaşındaki çocuk darbedildi! Baltayla saldırdılar: 7 tutuklama

Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi.

BALTA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Sanal medya platformlarında, 'Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı' şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıya uğrayan kişinin İ.A. isimli çocuk olduğu belirlendi. İ.A.'nın, 'kız meselesi' nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği, burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber ve saha devriyelerinin çalışmaları sonucunda, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbettiği, gruptan Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.D. (18), R.E. (20), İ.T. (16), E.Ö. (20), K.A. (20), Y.A. (20) ve Ö.B. (16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA