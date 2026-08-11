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Ev arkadaşını halatla boğup kafasını çekiçle ezdi!

Kan donduran haberin adresi bu kez Bartın oldu. Aynı evde yaşayan seyyar satıcılardan biri diğerinin kafasını çekiçle ezerek öldürüp üzerine ağaç dallarıyla kapattı. Cansız bedeni bulunan kişinin boğazında halat olması da dikkat çekti.

Ev arkadaşını halatla boğup kafasını çekiçle ezdi!

Bartın'da bir şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu. Kafası çekiçle ezilen şahsın ev arkadaşı gözaltına alındı.

ÇEKİÇLE KAFASINI EZDİ

İddiaya göre, Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde aynı evde yaşayan A.B. (55) ve Osman Togo (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda A.B, eline geçirdiği çekiçle kafasını ezerek arkadaşını öldürdü.

Ev arkadaşını halatla boğup kafasını çekiçle ezdi! 1

AĞAÇ DALLARIYLA ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

A.B., arkadaşının cesedini evin bahçesine taşıyarak, üzerini ağaç dalları ile örttü. İddiaya göre A.B'nin ev arkadaşını öldürdüğünü söylediği yakını, jandarmayı arayarak olayı bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri cesedi bulurken, Boğaz mevkiinde yakalanan A.B. gözaltına alındı.

HALAY DETAYI

Boğazına sarılı halat bulunduğu iddia edilirken Osman Togo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.B'nin daha önce de adam yaralama, kavga gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi. Tokat'ın Pazar ilçesi Dereköy nüfusuna kayıtlı olan Osman Togo'nun bir süredir A.B. ile birlikte seyyar satıcılık yaptığı ve aynı evde kaldığı kaydedildi. Togo'nun boğularak mı, yoksa aldığı çekiç darbeleri sonucu mu öldüğü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bartın çekiç
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