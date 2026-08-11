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Kara sinekler bir kenti ele geçirdi! Mücadele sürüyor

Hakkari'de kara sinek ve sivrisineklere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kara sinekler bir kenti ele geçirdi! Mücadele sürüyor

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kara sineklerin yoğun olarak görüldüğü çöp konteynerleri, ahırlar, parklar ve sazlık alanlarda ilaçlama yaptı. Gündüz saatlerinde özellikle kara sineklere yönelik mücadele yürüten ekipler, akşam saatlerinde ise sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kara sinekler bir kenti ele geçirdi! Mücadele sürüyor 1

Belediye ekipleri, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirebilmesi amacıyla kent genelindeki ilaçlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sinek
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Tüm belediyelerin ilaç şirketleri araştırılmalıdır
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