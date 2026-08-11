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Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları iyiden iyiye konuşulurken; son gelen kulis bilgisi gündem yarattı. Haziran ayının sonunda Sapanca'da yapılan AK Parti kampında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İzmir milletvekilleri ile bir araya geldiği ve ‘Cemil Tugay’ı alalım mı ne dersiniz?’ diye nabız yokladığı iddia edildi.

Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
Devrim Karadağ

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile yaşadığı sorunların ardından haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmama kararı almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE İLETİŞİMİ KESTİ

Tugay'ın "Özel'in telefonlarını açmıyorum" açıklaması sonrası kulisler iyiden iyiye hareketlenirken Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz? 1

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLİYOR: TARİH BİLE BELLİ

Söz konusu iddialara göre Tugay'ın AK Parti'ye 14 Ağustos'ta katılacağı belirtilirken, çok konuşulacak yeni bir kulis bilgisi geldi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

ERDOĞAN VEKİLLERE SORDU: "CEMİL TUGAY'I ALALIM MI?"

Söz konusu paylaşımında Küçükkaya "Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sapanca kampında İzmir milletvekillerine ‘Cemil Tugay’ı alalım mı ne dersiniz?’ diye nabız yokladı. Bunu öğrenip, sonra teyit ettiğimden beri Başkan Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine inandım." ifadelerini kullandı.

Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz? 2

Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz? 3

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