Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile yaşadığı sorunların ardından haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmama kararı almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE İLETİŞİMİ KESTİ

Tugay'ın "Özel'in telefonlarını açmıyorum" açıklaması sonrası kulisler iyiden iyiye hareketlenirken Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLİYOR: TARİH BİLE BELLİ

Söz konusu iddialara göre Tugay'ın AK Parti'ye 14 Ağustos'ta katılacağı belirtilirken, çok konuşulacak yeni bir kulis bilgisi geldi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

ERDOĞAN VEKİLLERE SORDU: "CEMİL TUGAY'I ALALIM MI?"

Söz konusu paylaşımında Küçükkaya "Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sapanca kampında İzmir milletvekillerine ‘Cemil Tugay’ı alalım mı ne dersiniz?’ diye nabız yokladı. Bunu öğrenip, sonra teyit ettiğimden beri Başkan Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine inandım." ifadelerini kullandı.