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Mersin’de yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı

Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında otluk alanda başlayıp ormana doğru giden yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Mersin’de yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı

Alınan bilgilere göre, Silifke-Mut ilçesi yolunda Kargıcak mevkiinde yol kenarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yoldan geçenler yangını fark ederek orman ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye hazırda bekleyen helikopter ile arazöz sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri havadan, 4 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 4 su tankıyla karadan müdahale eden ekipler ormana doğru giden alevlerin önünü kesti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı anları ise bölgeden geçen bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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