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Tahir Sarıkaya için tutuklama istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevkedildi.

Tahir Sarıkaya için tutuklama istemi!
Doğukan Akbayır

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Sarıkaya'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Tahir Sarıkaya için tutuklama istemi! 1

SARIKAYA İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ

Sarıkaya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkedildi.

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 Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı.

Tahir Sarıkaya için tutuklama istemi! 2

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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