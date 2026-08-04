Tahir Sarıkaya için tutuklama istemi!

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Sarıkaya'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

SARIKAYA İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ

Sarıkaya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı.

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.