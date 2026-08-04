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Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında şüpheli para trafiği! Sezgin Baran Korkmaz'a yorum yağdırmış

Gazeteci Cem Küçük hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslektaşı Tahir Sarıkaya'nın para trafiği şüpheli bulundu. Küçük ile Sarıkaya arasında gerçekleşen yoğun para trafiği mercek altına alındı. Ayrıca Sarıkaya'nın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı.

Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında şüpheli para trafiği! Sezgin Baran Korkmaz'a yorum yağdırmış

Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın firari isimlerle teması ve şüpheli para trafiği incelemeye alındı. Tahir Sarıkaya ile kamuoyuna yansıyan iddiaların, soruşturmanın kapsamını genişleten yeni detayları ortaya çıkarması bekleniyor.

Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında şüpheli para trafiği! Sezgin Baran Korkmaz a yorum yağdırmış 1

SEZGİN BARAN KORKMAZ İLE "SIKI FIKI"

Sarıkaya'nın, hakkında tefecilik, örgüt kurma ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle yakalama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yakın temas içerisinde olduğu değerlendiriliyor. İncelemelerde, Sarıkaya'nın Korkmaz'ın sahibi olduğu otellerde sık sık konakladığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımların büyük bölümüne düzenli olarak yorum yaptığı ve ikilinin yurt dışında da bir araya geldiğine ilişkin bulguların soruşturma dosyasına girdiği öne sürülüyor.

Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında şüpheli para trafiği! Sezgin Baran Korkmaz a yorum yağdırmış 2

YOĞUN PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmada öne çıkan bir diğer başlık ise Cem Küçük ile Tahir Sarıkaya arasındaki yoğun para trafiği oldu. Mali incelemelerde iki isim arasında çok sayıda para transferi tespit edildiği belirtilirken, Cem Küçük'ün bu transferleri "borç ilişkisi" kapsamında gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi. Ancak savcılık, söz konusu para hareketlerinin mahiyetini tüm yönleriyle araştırıyor.

Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında şüpheli para trafiği! Sezgin Baran Korkmaz a yorum yağdırmış 3

KAYNAĞI AÇIKLANAMAYAN YÜKSEK TUTARLI PARA GİRİŞLERİ

Dosyadaki mali analizlerde, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı da belirlendi. MASAK incelemelerinde dikkat çeken para hareketlerinin bir kısmının kripto varlık hesaplarına yönlendirildiği tespit edilirken, bu işlemlerin finansal aklama zinciriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

CEM KÜÇÜK HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER DE İNCELENİYOR

Öte yandan soruşturma dosyasında, Cem Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı yönünde şikayetlerin bulunduğu, ayrıca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı beyanların da inceleme kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Savcılık, para transferleri, firari isimlerle kurulan ilişkiler, sosyal medya faaliyetleri ve kripto para hareketleri arasındaki bağlantıları mercek altına alırken, soruşturmanın yeni gözaltı ve deliller doğrultusunda genişleyebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük Sezgin Baran Korkmaz
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