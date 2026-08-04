HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Akkaya Mahallesi’ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, hava araçları, kepçeler ve yangın söndürme işçileri yönlendirildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesini engellemek ve kontrol altına almak adına karadan ve havadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyitgazi’de tarım arazisinde yangın çıktıSeyitgazi’de tarım arazisinde yangın çıktı
Çatıya çıkan vatandaş, polis tarafından indirildiÇatıya çıkan vatandaş, polis tarafından indirildi

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak!

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak!

Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.