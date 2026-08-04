Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Akkaya Mahallesi’ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, hava araçları, kepçeler ve yangın söndürme işçileri yönlendirildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesini engellemek ve kontrol altına almak adına karadan ve havadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır