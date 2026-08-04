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Sinop’ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Sinop’ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop’ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 16.30’de Sinop-Erfelek yolu Atış Alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Ş.A. ile E.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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