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Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu

Nilüfer Belediyesi ile Müzikist Derneği iş birliğiyle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik düzenlenen üç haftalık sanat ve müzik projesi, Gökçe Mahallesi’nde yapılan "Nilüfer Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" ile sona erdi.

Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu

Nilüfer Belediyesi ile Müzikist Derneği ortaklığında, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen proje tamamlandı. Üç hafta boyunca Gökçe, İrfaniye ve Büyükbalıklı mahallelerinde gerçekleştirilen çocuk atölyelerinin ardından projenin kapanışı, Gökçe Mahallesi Köy Okulu’nda düzenlenen "Nilüfer Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" ile yapıldı.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gökçe Mahalle Muhtarı Necmettin Atış, aileler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimi sınırlı olan çocuklara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında 113 çocuk eğitim aldı. Üç haftalık süreçte çocuklar; Müzikist Çocuk Korosu’nun eserleri eşiliğinde çocuk haklarının ele alındığı "Şarkılarla Çocuk Hakları", müzik eşliğinde resim çalışmalarının yapıldığı "Sesleri Görebilir Miyiz?", ritim ve grup çalışmalarına dayalı "Mango Kivi Ananas" ve beden perküsyonu uygulamalarını içeren "Müziğin Sınırında" atölyelerine katıldı. Bu atölyelere katılan çocukların oluşturduğu Nilüfer MÜÇO’ları ise süreç boyunca edindikleri deneyimi şenlik sahnesine taşıdı.

Gökçe Mahallesi Köy Okulu bahçesinde gün boyu süren sokak oyunları, yüz boyama, oyun olimpiyatları, origami ve Müzik Köyü atölyeleri düzenlendi. Sahne programında ise Onur Kahvecioğlu, M Collective ve atölyelere katılan çocuklardan kurulan Nilüfer MÜÇO’ları sahne aldı. Sevilen sanatçı Murat Evgin ise "Bambaşka Bir Şehir" şarkısının yanı sıra "Sevdan Olmasa" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi parçaları çocuk korosuyla birlikte seslendirdi. Etkinlik kapsamında Gizem Dalgıç da müzikli masal anlatımı gerçekleştirdi.

Konser sonunda Murat Evgin’e günün anısına hediye takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Üç hafta boyunca Büyükbalıklı, Gökçe ve İrfaniye mahallelerimizin çocuklarıyla etkinlikler yaptık, müzik çalıştık. 113 çocuğumuz katıldı. Bugün de sanatçılar gibi şarkılara eşlik ettiler. Annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize, katılan çocuklarımıza, muhtarımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de bunların tekrarını yapmak istiyoruz."

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nilüfer belediyesi
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