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Çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi! "Duygu sömürüyorsun" deyince...

İstanbul'da çöplerin yanına ekmek koyup yiyerek vatandaşların duygularını sömürdüğü iddia edilen şahıs, muhabirlerle tartıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi! "Duygu sömürüyorsun" deyince...

İstanbul'un Küçükçekmece içesinde bir kadın çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi.

Çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi! "Duygu sömürüyorsun" deyince... 1

GÖRÜNTÜLENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşların duygularını sömürdüğü öne sürülen kadın, muhabirlerle gergin anlar yaşadı.

KüçükçekmeceTV mikrofonu uzatılan kadın, ısrarla muhabirlerden kendisini görüntülememesini istedi.

"İNSANLARIN DUYGUSUNU SÖMÜRÜYORSUN AMA"

Muhabirler ise "İnsanların duygusunu sömürüyorsun ama. İhtiyacın varsa kaymakamlığa bildirelim, yardımcı olsunlar sana" dedi.

Çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi! "Duygu sömürüyorsun" deyince... 2

Kadın ise "Çekmeyin, gider misiniz" devam etti.

OLAY KAMERADA

Çöp konteynerinin yanında yaşanan gerginlik anbean kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek çöp
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