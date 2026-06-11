Çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi! "Duygu sömürüyorsun" deyince...

İstanbul'un Küçükçekmece içesinde bir kadın çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülendi.
Vatandaşların duygularını sömürdüğü öne sürülen kadın, muhabirlerle gergin anlar yaşadı.
KüçükçekmeceTV mikrofonu uzatılan kadın, ısrarla muhabirlerden kendisini görüntülememesini istedi.
Muhabirler ise "İnsanların duygusunu sömürüyorsun ama. İhtiyacın varsa kaymakamlığa bildirelim, yardımcı olsunlar sana" dedi.
Kadın ise "Çekmeyin, gider misiniz" devam etti.
Çöp konteynerinin yanında yaşanan gerginlik anbean kameraya yansıdı.
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