Daha az efor daha fazla hijyen: Dyson Cyclone V10 Submarine'de büyük indirim

Hepimiz gün sonunda o yorgunlukla eve geldiğimizde, yerdeki lekeleri veya tozları görüp "şimdi kim uğraşacak" hissini yaşıyoruz. Temizlik yapmak bir zorunluluk değil de kendimize ve sevdiklerimize ayıracağımız vakitten çalan bir iş haline geldiğinde enerjimiz düşüyor. Siz de böyle hissediyorsanız Dyson V10 Submarine ile tanışmanızın tam zamanı. Şu an ciddi bir indirim başlamışken her gün "iyi ki almışım" diyeceğiniz bu süpürgeyi kaçırmayın!

Dyson Cyclone V10 Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge

Submarine™ ıslak temizleme başlığı, parkeden fayansa, seramikten laminant zeminlere kadar tüm sert yüzeylerdeki sıvı dökülmelerini ve inatçı lekeleri sadece temiz su kullanarak tertemiz yapar. Bu sayede kova taşımakla veya kirli paspaslarla uğraşmanıza gerek kalmaz

İçindeki dijital motor V10, dakikada tam 125,000 devir yaparak 150 Air Watt değerinde müthiş bir emiş gücüyle en ince tozları bile tek seferde çekip alır, temizliği daha hızlı bitirmenizi sağlar.

Anti-tangle (dolanma karşıtı) teknolojisi, saç tellerini ve evcil hayvan tüylerini otomatik olarak çözer ve doğrudan hazneye gönderir.

Gelişmiş 7 hücreli bataryası sayesinde 60 dakikaya kadar düşmeyen çekiş gücü sunar. Kablo derdi olmadan prize bağlı kalmadan tüm evi tek seferde rahatça temizleyebilirsiniz.

Tam yalıtımlı filtrasyon sistemi sayesinde, gözle görülmeyen 0,3 mikron boyutundaki tozların bile %99,97'sini içine hapseder.

Üç farklı güç modu (Eco, Orta, Boost) arasında geçiş yaparak temizliğin ayarını siz belirlersiniz.

Her köşeye uygun aparatlarla tavandan yatağa evin her alanında etkili temizlik yapabilirsiniz: Aralık Temizleme Başlığı ile en dar köşelere ulaşabilir, Mini Motorhead ile yatak ve koltuklardaki o inatçı kirleri saniyeler içinde söküp atabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Elim ayağım canım ciğerim. Her gün süpürüyorum her gün mü toz çıkar, süpürmeden duramaz oldum. İki günde bir de silme aparatıyla siliyorum, 3+1 evimi 15 dakika gibi bir sürede bitiriyorum silmeyi. Çok pratik, çekim gücü mükemmel, maksimum seviyede halıyı kaldırıyor, bayıldım kısacası, teşekkürler Dyson."

"Kullanımı çok rahat iki köpeğim var çok memnun kaldım. Şimdiye kadar neden almamışım."

"Bir erkek olarak şunu söyleyebilirim bu makine tam bir efsane. Çok güçlü bir kere elektrikliyle geçtiğim yerden bi de bunla geçtim bir dünya toz çekti. Paspas olayı ayrı bir mucize, azıcık suyla koca evi paspas yapıyor, sıkma derdi falan yok sadece pis suyu döküp yıkıyorsun basit bir şekilde. Şarj süresi 130 m2 evi yapıyorum bitmiyor bayıldım."

Bu içerik 24 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

