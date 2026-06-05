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Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması! "Muhtemelen bir müddet sonra açacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. Bir müddet sonra açalım diye biz ilgili bakanlarımızla, kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması! "Muhtemelen bir müddet sonra açacağız"
Recep Demircan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Discord ile ilgili de açıklama yapan Uraloğlu görüşmelerde olumlu bir sürecin yaşandığını ifade ederek uygulamaya erişimin açılacağını aktardı.

Bakan Uraloğlu şunları ifade etti:

"DISCORD'A ERİŞİM BİR MÜDDET SONRA AÇILACAK"

"Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. Bir müddet sonra açalım diye biz ilgili bakanlarımızla, kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.

Bakan Uraloğlu ndan Discord açıklaması! "Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" 1

"ANKARA'DA ESENBOĞA METROSUNU YAPACAĞIZ"

Ankara'da Esenboğa metrosunu yapacağız. Esenboğa metrosu 36 kilometre. Nereden bakarsanız 100 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. İhale edelim, hani 5-6 senede biter. Tarihi eserler vesaire ki Ankara'da öngörmüyoruz mesela. İstanbul'da da birçok yerde öngörmüyoruz. Çıkmasa 5 yılda, 6 yılda tamamlanır.

"ANKARA-İZMİR ARASI 3.5 SAATE DÜŞECEK"

Ankara'dan İzmir'e hızlı tren 3,5 saate düşecek. Şu anda Ankara-İstanbul 4 saat 10. Bilecik'teki tünelleri bitirince biraz düşecek.

Bakan Uraloğlu ndan Discord açıklaması! "Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" 2

"5G TÜRKİYE'NİN TAMAMI 2 YILDA KAPSAYACAK"

5G'yi her geçen gün iyileştiriyoruz. Dolayısıyla birkaç ay içerisinde orada bir sıkıntımız kalmayacak. Ama biz 81 ili ve 920 ilçenin büyük bir bölümünü kapsadık. Buradaki şartname, ihale şartnamesi 2 yıl içerisinde Türkiye 'nin tamamını kapsamak."

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Anahtar Kelimeler:
Discord Abdulkadir Uraloğlu
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