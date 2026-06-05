Valve açıkladı: Steam Machine ve Steam Frame'in çıkış dönemi belli oldu

Valve'in Steam Machine ve Steam Frame donanımları resmi olarak 2026 yazında piyasaya çıkacak. Şirket bu bilgiyi, Steam Machine ve Steam Frame'in Verified (Doğrulanmış) programına dahil edilmesini konu alan, geliştiricilere yönelik bir blog yazısında duyurdu.

Engadget'te yer alan habere göre, Steam Deck ile birlikte hayata geçirilen Verified programı, oyuncuların oyunların taşınabilir cihazda ne kadar iyi çalışacağını öğrenmesini sağlıyordu. Program artık aynı işlevi Steam Machine ve Steam Frame donanımları için de yerine getirecek. Valve'e göre Steam Machine için Verified rozeti gereksinimleri, Steam Deck'inkilerle neredeyse aynı.

FİYATLAR YİNE BELİRSİZ

Valve, Steam Machine ve Steam Frame'in fiyatına dair ise herhangi bir bilgi vermedi.

Valve'in Kasım 2025'te Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller'ı duyurmasından bu yana donanımların fiyatına dair pek çok tahmin yürütülüyordu. Süregelen küresel bellek sıkıntısı, 2026'da oyun konsollarının ve PC'lerin fiyatlarını belirgin biçimde yukarı taşıdı. Üstelik bu durumun ne zaman sona ereceği de henüz belli değil.

Xbox, Sony ve Valve bu yıl mevcut donanım serilerinin fiyatlarını yüzlerce dolar artırdı; Valve, Steam Deck'in fiyatını 300 dolara varan oranda yükseltti. Nintendo'nun ise Switch 2 ile benzer bir adım atma planı bulunuyor.

STEAM MAĞAZASI YENİLENDİ

Steam tarafında bir başka gelişme ise Mağaza ana sayfasının yenilenmesi oldu. Valve'in hayata geçirdiği yenileme; daha geniş ve yüksek çözünürlüklü görseller ile daha fazla hızlı bakış detayı sunarak çok sayıda oyun reklamının yarattığı karmaşayı düzenlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, istek listesi ve DLC bölümleri de geri dönmüş durumda.