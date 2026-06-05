HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Valve açıkladı: Steam Machine ve Steam Frame'in çıkış dönemi belli oldu

Valve, Steam Machine ve Steam Frame donanımlarının 2026 yazında piyasaya çıkacağını duyurdu. Cihazların fiyatlarına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Valve açıkladı: Steam Machine ve Steam Frame'in çıkış dönemi belli oldu
Enes Çırtlık

Valve'in Steam Machine ve Steam Frame donanımları resmi olarak 2026 yazında piyasaya çıkacak. Şirket bu bilgiyi, Steam Machine ve Steam Frame'in Verified (Doğrulanmış) programına dahil edilmesini konu alan, geliştiricilere yönelik bir blog yazısında duyurdu.

Engadget'te yer alan habere göre, Steam Deck ile birlikte hayata geçirilen Verified programı, oyuncuların oyunların taşınabilir cihazda ne kadar iyi çalışacağını öğrenmesini sağlıyordu. Program artık aynı işlevi Steam Machine ve Steam Frame donanımları için de yerine getirecek. Valve'e göre Steam Machine için Verified rozeti gereksinimleri, Steam Deck'inkilerle neredeyse aynı.

FİYATLAR YİNE BELİRSİZ

Valve, Steam Machine ve Steam Frame'in fiyatına dair ise herhangi bir bilgi vermedi.

Valve açıkladı: Steam Machine ve Steam Frame in çıkış dönemi belli oldu 1

Valve'in Kasım 2025'te Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller'ı duyurmasından bu yana donanımların fiyatına dair pek çok tahmin yürütülüyordu. Süregelen küresel bellek sıkıntısı, 2026'da oyun konsollarının ve PC'lerin fiyatlarını belirgin biçimde yukarı taşıdı. Üstelik bu durumun ne zaman sona ereceği de henüz belli değil.

Xbox, Sony ve Valve bu yıl mevcut donanım serilerinin fiyatlarını yüzlerce dolar artırdı; Valve, Steam Deck'in fiyatını 300 dolara varan oranda yükseltti. Nintendo'nun ise Switch 2 ile benzer bir adım atma planı bulunuyor.

STEAM MAĞAZASI YENİLENDİ

Steam tarafında bir başka gelişme ise Mağaza ana sayfasının yenilenmesi oldu. Valve'in hayata geçirdiği yenileme; daha geniş ve yüksek çözünürlüklü görseller ile daha fazla hızlı bakış detayı sunarak çok sayıda oyun reklamının yarattığı karmaşayı düzenlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, istek listesi ve DLC bölümleri de geri dönmüş durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de kritik istifa: Belediye başkanı bizzat duyurdu!CHP'de kritik istifa: Belediye başkanı bizzat duyurdu!
Bu modelleri kullananlar... Cihazınız yolun sonuna gelmiş olabilir!Bu modelleri kullananlar... Cihazınız yolun sonuna gelmiş olabilir!

Anahtar Kelimeler:
Steam Valve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.