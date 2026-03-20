Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Çekirdek, kapsül, filtre... Jacobs kahve çeşitlerinde harika fırsatlar başladı
Çekirdek, kapsül, filtre... Jacobs kahve çeşitlerinde harika fırsatlar başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Güne enerjik başlamak veya günün yorgunluğunu atmak isteyenler için Jacobs kahveler, hafiften yoğun aromalara kadar her damak zevkine uygun seçenekleriyle evinizde barista keyfi yaşamanızı sağlıyor. Nespresso uyumlu kapsülleri, moka pot ve kahve makinelerine uyumuyla kolay kullanım ve pürüzsüz içim sunarken hem kahve molalarımızı hem de cebimizi rahatlatıyor. İşte, indirimde olan Jacobs kahveler!

İster hafif ve yumuşak bir kahve ister keskin ve yoğun bir espresso arayın, her anınıza eşlik edecek şekilde tasarlanan Jacobs kahveler, gün boyu rahatça tüketebileceğiniz dengeli aromaları ve kadifemsi dokusuyla sizi evinizin konforunda kahve keyfiyle buluşturuyor. Moka pot ve Nespresso kahve makinenizle uyumlu olmalarıyla da uygun fiyatlı bir kahve deneyimi yaşatıyor!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Jacobs kahvelerde 400 TL sepette 100 TL tasarruf etmek için buraya tıklayın.

1. Keskin ve yoğun: Jacobs Lungo Intenso 8 Kapsül Kahve

Jacobs Lungo Intenso 8, daha güçlü ve keskin tatları sevenler için ideal. Lungo (110 ml) olarak servis edebileceğiniz bu kahve, dengeli notaları ve kadifemsi dokusuyla damağınızda uzun süre kalıcı bir tat bırakıyor. Günün her anında kendinizi ödüllendirmek için Jacobs Lungo Intenso 8’i tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün kalitesi paketleme kargo hepsi tam puan. Kapsül kahveler çok pahalı oluyor, bu kahveler çok daha makule geliyor. Ayrıca bir kere alıştım bırakamıyorum.”
  • “En sevdiğim aroma ve çoklu paket ile uyguna geliyor.”
2. Geçen ay sadece Amazon'da 600 adet satan: Jacobs Origins Brazil Colombia Çekirdek Kahve (1 kg)

Fındıksı ve narenciye notalarıyla dengeli bir lezzete sahip çekirdek kahve, 6 yoğunluk derecesiyle dengeli bir profile sahip. %100 Arabica çekirdeklerinin yumuşak içimli ve gövdeli karakteriyle dikkat çeken Brezilya kahvesi, tam otomatik kahve makineleriyle de uyumlu bir yapıda.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “En çok kullandığım 5 kahve çekirdeğinden biri. Sanırım 2. veya 3. sırada. Ayrıca, aldığım tüm markalar arasında çekirdeklerin her bir partisi en tutarlı olanı.”
  • “Güzel. Yumuşak bi kahve.”
3. Jacobs Espresso 7 Classico Kapsül Kahve

Dengeli ve meyvemsi aromasıyla her yudumda keyif veren Jacobs Espresso 7, orta yoğunluktaki yapısıyla tatlı ve zarif bir lezzet sunuyor. Espresso (40 ml) olarak servis edilebilir ve isteğe göre süt veya şekerle kişiselleştirilebilir olan kapsül kahve seti, kadifemsi dokusuyla da hem yumuşak bir içim sağlıyor hem de evde kahve keyfini üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Nespresso makinem için alternatif kapsüller arasında favorim bu.”
  • “Espressonun makinedeki çekim süresini kendi damak keyfinize göre ayarlarsanız, fazlasıyla tatmin edici sonuçlar veriyor. Ben 7 numarayı, lungo + espresso olarak çekerek karıştırdığımda iyi bir sonuç aldım. Makinede zorlanma (C45 Essenza Plus) ya da orijinal kapsüller yapılırken çıkan sesten farklı bir şey duymadım. ”
4 al 3 öde kampanyasından yararlanmak için buraya tılayın.

4. Çeşnili aroma: Jacobs Espresso 10 Kapsül Kahve

Jacobs Espresso 10, daha yoğun ve güçlü bir kahve deneyimi yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Baharatlı ve meyvemsi notalarla zenginleştirilmiş Espresso 10, espresso (40 ml) olarak içildiğinde ağızda uzun süre kalıcı ve etkileyici bir tat bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Nespresso makinesinde kullanıyoruz ve çok güzel kendi kapsüllerine o kadar para vermeye gerek yok.”
  • “Tam bir fiyat performans ürünü.”
5. Zengin, katmanlı ve dengeli: Jacobs Origins Uganda & Kenya Filtre Kahve (200 gr)

Tatlı baharat notalarıyla güçlü, cesur ve yoğun bir lezzete sahip Jacobs Origins Uganda & Kenya Filtre Kahve, 8 yoğunluğuyla sütlü ve soğuk kahve tarifleriniz için harika bir aroma veriyor. Yumuşak içim sevenlere özel kahve, oka pot ve filtre kahve makinesiyle de uyumlu.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yumuşak içimli filtre kahve sevenler için ideal bir ürün, ben gibi filtre kahveye yeni başlamış kişiler için iyi bir başlangıç ürünü olacağını düşünüyorum.”
  • “Hafif kahve sevenler için güzel, beğendim. Başka kahvelerle karışım yapıyorum tadı güzel.”
6. Hafif ve kadifemsi: Jacobs Lungo 6 Classico Kapsül Kahve

Jacobs 6, gün boyu keyifle içebileceğiniz hafif bir espresso sunuyor. Özenle seçilmiş kahve çekirdekleri, sıcak baharat ve odunsu notalarla birleşerek damakta hoş bir tat bırakıyor. Lungo (110 ml) olarak içebileceğiniz gibi dilerseniz süt veya şeker ekleyerek kendi tarzınıza göre yumuşatabileceğiniz Jacobs 6 ile ev konforunda, pürüzsüz ve yumuşak bir kahvenin tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Nespresso c30 mini kullanıyorum, tam uyumlu. Makinayi zorlamiyor ve tadı şahane. Espresso severler sever tam aroma.”
  • “Tam bir fiyat performans ürünü. Piyasadaki birçok ürüne kıyasla çok dengeli.”
7. Jacobs Origins Colombia Kapsül Kahve

Güçlü, aromatik ve zengin bir espresso deneyimi yaşatan Jacobs Origins Colombia Kapsül Kahve, Arabica kahve çekirdeklerden hazırlanan, koyu karamel ve çikolata notalarıyla dolu, yoğun ve kompleks bir lezzete sahip. Canlı, güçlü ve aromatik profili olan Jacobs Colombia, Nespresso kahve makinesiye de uyumlu.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hep 10 numara kullanıyorum ama bunun aroması da çok güzel.”
  • “Güzel, markasının hakkını veriyor.”
4 al 3 öde kampanyasından yararlanmak için buraya tılayın.

Bu içerik 20 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

