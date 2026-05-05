İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuar nedeniyle 07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol."
Alternatif yolların da Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak, Yeni Havalimanı Caddesi olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

