Bir ilden korkutan görüntü! Dere taştı, böyle sürüklendiler

Hakkari'deki şiddetli sağanak dere taşmasına neden oldu. Köylere giden yollar su altında kaldı. Bir minibüs içindeki 3 kişi taşkın nedeniyle sürüklendi. Son anda yapılan müdahaleyle 3 kişi kurtarıldı.

Hakkari’de etkili olan sağanak yağışın ardından debisi yükselen Kaval Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kavaklı ve Yoncalı köyleri ile bağlı mezraların ulaşımını sağlayan yol sular altında kaldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kaval Deresi’nin taşmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım aksadı. Köy yolunun suyla kaplanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Destek amacıyla Çağlar Madencilik’e ait iş makineleri de olay yerine yönlendirildi. Ancak ekipler, dere suyunun debisinin yüksek olması ve yolun tamamen su altında kalması nedeniyle müdahale edemeden geri dönmek zorunda kaldı.

İNCELEME YAPILDI

Çağlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çiftçi de beraberindeki yetkililerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, su seviyesinin yakından takip edildiğini, şartların uygun hale gelmesiyle birlikte yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

MİNİBÜSTEKİLER SON ANDA KURTARILDI

Hakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yola taşan Kaval Deresi'nden geçmeye çalışan minibüs, bir süre sürüklendi. Kavaklı Köyü'ne doğru sürüklenen minibüs ve içerisindeki 3 kişi bölgede bulunan karayolları ve maden ocağı ekiplerinin durumu fark edip, zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

