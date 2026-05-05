HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Araçlara el konuldu! Kazalı ve ağır hasarlıları 'change' ediyorlarmış

İstanbul merkezli olarak üç ilde eş zamanlı düzenlenen “change” oto operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kazalı, yanmış veya ağır hasarlı araçlara ait şasilerin yasa dışı yollarla temin edilerek çalıntı ya da kaçak araçlara monte edildiği tespit edildi. Bu yöntemle araçları trafiğe çıkaran şebekenin, milyonlarca liralık vurgun yaptığı ve çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Araçlara el konuldu! Kazalı ve ağır hasarlıları 'change' ediyorlarmış

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalı, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli/yakalamalı araçların seri numaraları üzerine uyarlayarak "change" işlemi yaparak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

CHANGE ARAÇLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ÜZERİNDEN PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, şebekenin bu yöntemlerle change yapılan araçları üçüncü şahıslara satarak milyonlarca lira vurgun gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şebekenin çökertilmesi için operasyonun düğmesine basıldı.

İSTANBUL, SAMSUN VE ANTALYA’DA 28 ARACA EL KONULDU

Bu sabah İstanbul merkezli olarak Samsun ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Birçok ev ve iş yerine yönelik baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 'change' yaptıkları belirlenen toplam 28 araca el konuldu.
Operasyon kapsamında yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstinat duvarı apartmanın üzerinde çöktü! Apartman ve anaokulu tahliye edildiİstinat duvarı apartmanın üzerinde çöktü! Apartman ve anaokulu tahliye edildi
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.