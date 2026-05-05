Araçlara el konuldu! Kazalı ve ağır hasarlıları 'change' ediyorlarmış

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalı, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli/yakalamalı araçların seri numaraları üzerine uyarlayarak "change" işlemi yaparak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

CHANGE ARAÇLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ÜZERİNDEN PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, şebekenin bu yöntemlerle change yapılan araçları üçüncü şahıslara satarak milyonlarca lira vurgun gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şebekenin çökertilmesi için operasyonun düğmesine basıldı.

İSTANBUL, SAMSUN VE ANTALYA’DA 28 ARACA EL KONULDU

Bu sabah İstanbul merkezli olarak Samsun ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Birçok ev ve iş yerine yönelik baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 'change' yaptıkları belirlenen toplam 28 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır