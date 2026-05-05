HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

"Biz daha başlamadık" diyerek gözdağı verdi: İran'dan ABD'ye 'Hürmüz' çıkışı

Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişmeler yaşanırken İran'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, "Biz daha başlamadık bile" sözleriyle dikkat çekti.

"Biz daha başlamadık" diyerek gözdağı verdi: İran'dan ABD'ye 'Hürmüz' çıkışı
Mehmet Hazar Gönüllü

İran ile ABD arasındaki gerilim yüksek şekilde devam ediyor. Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'ndan gelen haberlerde. ABD, İran'ın boğazdan geçmeye çalışan gemilere saldırdığını öne sürmüştü. İran'dan yeni bir açıklama geldi.

"ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, GEMİ TRAFİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI"

İran Meclis Başkanı Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni Hürmüz Boğazı denklemi sabitlenmekte. Gemi trafiği ve enerji transit güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır; elbette kötülükleri azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, paylaşımına "Mevcut durumun devamının Amerika için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz; oysa biz daha başlamadık bile" diye devam etti.

"Biz daha başlamadık" diyerek gözdağı verdi: İran dan ABD ye Hürmüz çıkışı 1

HÜRMÜZ'DE MUAMMA

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını öne sürmüştü.

CENTCOM daha önceki açıklamasında ise "ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı’ndan başarıyla geçti ve güvenli şekilde yoluna devam ediyor" ifadelerini kullanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan iki ticari geminin geçtiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Son saatlerde Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir ticari gemi ya da petrol tankeri geçiş yapmamıştır. ABD’li yetkililerin iddiaları asılsız ve tamamen yalandır" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek "tarihi darbe" diyerek duyurdu: "Kirli mekanizma çökertildi"Bakan Gürlek "tarihi darbe" diyerek duyurdu: "Kirli mekanizma çökertildi"
Sağanak yağış sel su baskınlarına neden olduSağanak yağış sel su baskınlarına neden oldu

Anahtar Kelimeler:
İran savaş abd Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.