"Biz daha başlamadık" diyerek gözdağı verdi: İran'dan ABD'ye 'Hürmüz' çıkışı

İran ile ABD arasındaki gerilim yüksek şekilde devam ediyor. Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'ndan gelen haberlerde. ABD, İran'ın boğazdan geçmeye çalışan gemilere saldırdığını öne sürmüştü. İran'dan yeni bir açıklama geldi.

"ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, GEMİ TRAFİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI"

İran Meclis Başkanı Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni Hürmüz Boğazı denklemi sabitlenmekte. Gemi trafiği ve enerji transit güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır; elbette kötülükleri azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, paylaşımına "Mevcut durumun devamının Amerika için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz; oysa biz daha başlamadık bile" diye devam etti.

HÜRMÜZ'DE MUAMMA

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını öne sürmüştü.

CENTCOM daha önceki açıklamasında ise "ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı’ndan başarıyla geçti ve güvenli şekilde yoluna devam ediyor" ifadelerini kullanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan iki ticari geminin geçtiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Son saatlerde Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir ticari gemi ya da petrol tankeri geçiş yapmamıştır. ABD’li yetkililerin iddiaları asılsız ve tamamen yalandır" demişti.