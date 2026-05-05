Bahçeli'den Öcalan için çok konuşulacak bir çıkış daha: 'Statü' önerisinin adını koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli konuşmasının büyük bölümünü 'terörsüz Türkiye' sürecine ayırdı. "Terörü bitirmek farz olmuştur" ve "MHP bu yolda kararlılıkla yürüyecektir" mesajları veren Bahçeli önümüzdeki dönemde atılacak hukuki ve siyasi adımları işaret etti.

'ÖCALAN İÇİN STATÜ' ÖNERİSİ

Terör örgütü PKK'nın kurucusu Öcalan için bir statü önerisinde bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlenmesi mümkün değildir. Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.

"TÜRKİYE KKTC'NİN VARLIK HAKKINI KORUYACAKTIR"

Bahçeli'nin konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:

Doğu Akdeniz'deki temaslar dikkatle takip edilmekte. Türkiye gerilim arayan bir ülke olmadı. Macron, Napolyonculuk hevesine kapıldı.

Kıbrıs, yalnız müzakere başlığı sayılamaz. Toprak yalnızca tapu kaydı değildir. Kıbrıs, Türk'ün stratejik hafızasıdır. Türkiye dış politikayı çıkarları çerçevesinde yürütür, masaya kendi aklıyla oturur. Türkiye KKTC'nin varlık hakkını koruyacaktır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye'ye baş koyduk. Kalkınmanın önündeki en büyük engel ortadan kalkacak. Terörün her türlüsü topraklarımızdan atılacak.

Terörsüz Türkiye taviz değildir. MHP tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı "terörsüz Türkiye"dir. Hiç kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez.

"ORTA DOĞU'NUN GİZLİ GÜNDEMİ TÜRK VATANIDIR"

ABD-İran gerilimi büyük deprem potansiyeli taşıyor. Orta Doğu'nun gizli gündemi Türk vatanıdır. Terörsüz Türkiye, yarının meselesidir, tarihi musibetten kurtulmaktır, komşunun komşuya güvenmesidir.

Terörü bitirmek farz olmuştur. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Meclis'te yasama faaliyetleri hız kazanacak.