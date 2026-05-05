Beylikdüzü'nde kanlı infaz! İntihar dedi, gerçek başka çıktı

Beylikdüzü'nde park halinde bulunan bir aracın içinde Mustafa Kemal Kayış'ın (45) cansız bedeni bulunmuştu. Sır ölümle ilgili harekete geçen ekipler Kayış ile araçta olduğu belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.B., "Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili olarak 'borç' detayı dikkat çekerken, intihar iddiasını ortaya atan K.B., cinayet suçlamasıyla tutuklandı. İşte detaylar...

Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiğinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ; TABANCA İLE ÇEKİRDİK BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bir çekirdek bulundu.

OLAY SIRASINDA ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından başlatılan çalışmalarda, cesedin bulunduğu otomobilde olay sırasında bulunduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

ARAÇTA YALNIZ KALDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, Kayış'ın kendisini vurarak hayatına son verdiğini öne sürdü. Şüphelilerin, beraber araç ile gezdikleri sırada bir yerde durduklarını ve iki kişinin alışveriş yapmak için markete gittiğini anlattığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Kemal Kayış ile şüpheli K.B.'nin otomobilde yalnız kaldıkları bu sırada olayın meydana geldiği tespit edildi.

"İNTİHAR ETTİĞİNİ ANLAYINCA KORKTUM, KAÇTIM" DEMİŞ

Şüpheli K.B. poliste verdiği ifadesinde “Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım" dediği öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Polis yaptığı incelemede Mustafa Kemal Kayış'ın otomobilde bulunanlara bir miktar borcu olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli K.B. 'Kasten öldürme' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

