Teröristbaşı Öcalan için 'Özel statü' çıkışına DEM Parti'den açıklama: "Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli"

Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla devam ederken, sürecin mimarlarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"STATÜ SORUNU NASIL ELE ALINACAKTIR?"

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısını hatırlattı ve "PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böyle bir sorun varsa -ki bize göre vardır- bunun çözümü nasıl olacaktır? İmralı’nın statüsünün açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonuca kısa sürede ulaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLMASINI İŞARET ETTİ, ÖCALAN'A ÖZEL STATÜ İSTEDİ

Bahçeli'nin bu çıkışı kısa sürede gündem olurken, DEM Parti'den Bahçeli'nin açıklaması sonrası bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Bahçeli’nin 'İmralı’ya özel statü' çağrısını işaret etti ve "Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, bu süreçte baş müzakereci olan Öcalan’ın bulunduğu koşulların düzenlenmesi ve özgür yaşayabileceği şartların sağlanması gerekiyor" dedi.

"GÜVENCE ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Hatimoğulları, "Bu anlamda, İmralı’ya ve Öcalan’a özel bir statü tanımlanmasının yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.