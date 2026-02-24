HABER

Teröristbaşı Öcalan için 'Özel statü' çıkışına DEM Parti'den açıklama: "Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli"

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündem olan bir çıkış yapmış ve "PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" demişti. DEM Parti tarafı ise Bahçeli'nin bu sözlerine atıfta bulunarak, "Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli. Öcalan’ın özgür yaşayabileceği, özgür çalışabileceği koşulların hukuki olarak güvence altına alınması gerekiyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla devam ederken, sürecin mimarlarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Teröristbaşı Öcalan için Özel statü çıkışına DEM Parti den açıklama: "Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli" 1

"STATÜ SORUNU NASIL ELE ALINACAKTIR?"

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısını hatırlattı ve "PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böyle bir sorun varsa -ki bize göre vardır- bunun çözümü nasıl olacaktır? İmralı’nın statüsünün açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonuca kısa sürede ulaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan için Özel statü çıkışına DEM Parti den açıklama: "Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli" 2

BAHÇELİ'NİN AÇIKLMASINI İŞARET ETTİ, ÖCALAN'A ÖZEL STATÜ İSTEDİ

Bahçeli'nin bu çıkışı kısa sürede gündem olurken, DEM Parti'den Bahçeli'nin açıklaması sonrası bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Bahçeli’nin 'İmralı’ya özel statü' çağrısını işaret etti ve "Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, bu süreçte baş müzakereci olan Öcalan’ın bulunduğu koşulların düzenlenmesi ve özgür yaşayabileceği şartların sağlanması gerekiyor" dedi.

Teröristbaşı Öcalan için Özel statü çıkışına DEM Parti den açıklama: "Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli" 3

"GÜVENCE ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Hatimoğulları, "Bu anlamda, İmralı’ya ve Öcalan’a özel bir statü tanımlanmasının yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
pkk Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan DEM Parti
