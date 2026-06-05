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iOS 27 ile birlikte desteği sonlanabilecek Apple cihazları (iPhone, iPad ve Mac'ler)

Apple'ın gelecek hafta başlayacak WWDC'de tanıtması beklenen iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 ile birlikte bazı eski iPhone, iPad ve Mac modellerinin güncelleme alamayabileceği öne sürüldü. macOS 27'nin Intel tabanlı Mac'leri desteklemeyeceği ise Apple tarafından doğrulandı.

iOS 27 ile birlikte desteği sonlanabilecek Apple cihazları (iPhone, iPad ve Mac'ler)
Enes Çırtlık

Apple'ın gelecek hafta WWDC'de iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'yi tanıtması bekleniyor. İlk raporlar, çeşitli eski iPhone, iPad ve Mac modellerinin yeni yazılım güncellemelerini almayacağına işaret ediyor. Apple cihazlarını uzun yıllar boyunca desteklemesiyle bilinse de donanım sınırlamaları zamanla eski ürünlerin yeni özelliklere ve performans gereksinimlerine ayak uydurmasını zorlaştırıyor.

İşte MacObserver'a göre iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 almayabileceği iddia edilen iPhone, iPad ve Mac'ler...

IOS 27 DESTEĞİ ALMAMASI BEKLENEN IPHONE'LAR

Instant Digital'in iddiasına göre aşağıdaki iPhone modellerinin iOS 27'den mahrum kalması bekleniyor:

  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (2. nesil)

Bu bilgi doğru çıkarsa, söz konusu cihazların kullanıcıları iOS 26'da kalarak yola devam edecek. Ancak cihazlar bir süre daha güvenlik güncellemeleri alacak.

iOS 27 ile birlikte desteği sonlanabilecek Apple cihazları (iPhone, iPad ve Mac ler) 1

IPADOS 27'Yİ ALAMAYABİLECEK IPAD'LER

iPadOS 27 uyumluluğuna dair henüz spesifik bir söylenti bulunmasa da şimdilik şu modellerin desteği kaybetmesi bekleniyor:

  • iPad (8. nesil)
  • iPad Air 3
  • iPad mini 5

MACOS 27'Yİ ALMAYACAĞI DOĞRULANAN MAC'LER

Apple, halihazırda macOS 27'nin Intel tabanlı Mac'leri desteklemeyeceğini doğruladı. Bu kapsamda aşağıdaki modellerin destek dışında kalması bekleniyor:

  • MacBook Pro (16 inç, 2019)
  • MacBook Pro (13 inç, 2020, dört Thunderbolt 3 bağlantı noktalı)
  • iMac (2020)
  • Mac Pro (2019)

Apple'ın Intel donanımından uzaklaşması, macOS 27'nin tamamen Apple silikon tabanlı Mac'lere odaklanacağı anlamına geliyor. Bu durumun şirketin performans, verimlilik ve gelecekteki yazılım özelliklerini optimize etmesine olanak tanıyacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPad yazılım güncelleme mac
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