HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Android'de tedirgin eden açık! İki düğmeye aynı anda basmak yetiyor

Android 16’da keşfedilen bir 'Gemini' hatası, PIN girmeden kilit ekranından SMS ve WhatsApp mesajı gönderilmesine izin verebiliyor. Araştırmacılar ise uyarıyor.

Android'de tedirgin eden açık! İki düğmeye aynı anda basmak yetiyor
Enes Çırtlık

Android 16 cihazlarda belirli koşullar altında kilit ekranı doğrulamasını aşabilen bir Gemini hatası keşfedildi. Açık, telefonu elinde bulunduran birinin kullanıcının PIN’ini bilmeden Gemini üzerinden SMS ve WhatsApp mesajları gönderebilmesini sağlıyor.

The Register, mayıs ayından bu yana Gemini’ye doğrudan kilit ekranından erişim izni verilen Android 16 cihazlarda doğrulamanın aşılabildiğine ilişkin birden fazla bildirim aldığını aktardı.

Açığın kullanılabilmesi için ise belirli işlemlerin aynı anda yapılması gerekiyor.

Android de tedirgin eden açık! İki düğmeye aynı anda basmak yetiyor 1

İKİ DÜĞMEYE AYNI ANDA BASMAK YETERLİ OLUYOR

Telefon sahibi Gemini’nin Mesajlar uygulamasına erişimini kaldırdığında, normal koşullarda kilit ekranından mesaj gönderme talebi ilgili uygulamanın açılmasını gerektiriyor. Kullanıcı “Devam” seçeneğine bastığında sistem doğru şekilde PIN istiyor.

Ancak “Devam” düğmesiyle Gemini’nin “Ek Ekle” düğmesine tam olarak aynı anda basılması bu güvenlik önlemini tamamen devre dışı bırakabiliyor. Böylece SMS, herhangi bir kimlik doğrulaması yapılmadan gönderilebiliyor.

Açığın çalışması belirli bir hareket gerektirse de kilit ekranının mesajları korumasını engellediği için ciddi bir risk oluşturuyor.

Android de tedirgin eden açık! İki düğmeye aynı anda basmak yetiyor 2

WHATSAPP YENİDEN BAĞLANABİLİYOR

Güvenlik açığı SMS göndermekle sınırlı kalmıyor. Gemini’nin metin alanına @WhatsApp benzeri bir ifade yazılması, kullanıcının daha önce bağlantısını kestiği uygulamaları PIN istemeden yeniden bağlayabiliyor.

Telefonun ayarları daha sonra kontrol edildiğinde WhatsApp, kullanıcı kendisi onay vermiş gibi Gemini’ye bağlı görünüyor. Bu işlem sırasında da PIN girilmesi gerekmiyor.

ARAŞTIRMACILAR UYARIDA BULUNDU

Açığın kullanılabilmesi için başka birinin telefona fiziksel olarak sahip olması gerekiyor. Bu yüzden uzaktan gerçekleştirilen bir saldırıya kıyasla daha düşük risk taşıyor.

Buna rağmen araştırmacılar, açığın telefon hırsızlığı vakalarında kötüye kullanılabileceği konusunda uyardı. Telefonu ele geçiren kişiler, cihaz sahibi yeniden kontrolü sağlamadan önce onun numarasından ikna edici mesajlar gönderebilir.

Hata yalnızca Pixel cihazlarla sınırlı değil. Bazı kullanıcılar açığı Samsung telefonlarda tekrarlayamadıklarını bildirirken Google, hangi üreticilerin veya modellerin savunmasız olduğunu henüz açıklamadı.

Android de tedirgin eden açık! İki düğmeye aynı anda basmak yetiyor 3

GÜNCELLEME GELENE KADAR NE YAPILMALI?

Google, sorundan zaten haberdar olduğunu ve düzeltme güncellemesinin halihazırda kullanıma sunulduğunu doğruladı. Şirket, tam düzeltmenin ise bu hafta dağıtılmasını planladığını belirtti.

Güncelleme telefona ulaşana kadar şimdilik en güvenli seçenek, Gemini’nin kilit ekranı erişimini tamamen devre dışı bırakmak.

Böylece Gemini’nin telefon kilidi açılmadan kullanılmasının önüne geçilerek, yama gelene kadar söz konusu yöntemin uygulanması engellenebilir.

(Kaynak: Digital Trends)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi başladıOğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi başladı
Dinlenince artıyor, hareket edince azalıyor! Bu ağrıya dikkatDinlenince artıyor, hareket edince azalıyor! Bu ağrıya dikkat

Anahtar Kelimeler:
whatsapp yapay zeka Android işletim sistemi SMS android
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.