Hafif ve serin: Adidas Terrex ayakkabıda büyük fırsat başladı

Sıcak yaz günlerinde en büyük lüks kuşkusuz serin kalabilmek, peki bu serinliği her adımda hissetmeye ne dersiniz? Çoğu zaman plaj yürüyüşleri için ayrı, şehir gezmeleri için ayrı ayakkabılar seçmek zorunda kalırız ancak adidas Terrex Daroga Two 13 tüm bu karmaşaya son veriyor. İncecik yapısı ve üstün hava alma özelliğiyle "keşke daha önce alsaydım" dedirten bu ayakkabı, sadece bir ihtiyaç değil yaz boyu sürecek bir konfor yatırımı. Fiyatı şu anda hiç olmadığı kadar düşen modeldeki fırsatı yakalamak için hadi, içeriğe göz atın.

Yaz boyu ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz: adidas Terrex Daroga Two 13 HEAT.RDY Outdoor Ayakkabı

Hafif yapısı ve nefes alabilen özel tasarımıyla sıcak hava maceraları için mükemmel bir yol arkadaşı olan Adidas Terrex ayakkabının üst kısmında kullanılan file yapısı hava akışını optimize ederek ayağınızın kuru ve serin kalmasını sağlarken Traxion dış taban yapısı ıslak veya kaygan zeminlerde üstün tutuş performansı sergiliyor. Yumuşak topuk tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen ve çantada minimum yer kaplayan bu model, esnek yapısıyla her adımda doğal bir hareket özgürlüğü yaratıyor. İster engebeli patikalarda yürüyün ister şehir turuna çıkın, Terrex Daroga’nın sunduğu gelişmiş yastıklama sistemiyle gün boyu süren konforu garantiye alabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce kullandığım ve memnun kaldığım bir modeldi. Tekrar aldım, yürüyüşlerde, sahilde, teknede çok rahat kullanabileceğiniz ayağınızda yokmuş gibi hissettiğiniz bir ayakkabı. Tavsiye ederim. Ayak numaranızı seçerseniz tam oturacaktır."

"Harika bir ayakkabı. Alt tarafında havalandırma delikleri sayesinde yazın çok rahat oluyor. Sağlam da bir ayakkabı. Geçen sene kendime almıştım bu yıl oğluma da aldım."

"Tam bir yürüyüş ve bisiklet kullanımı için çok ideal terletmiyor, hafif ve adidas, daha ne olsun. Numara yarım veya 1 numara büyük sipariş verin."

Bu içerik 22 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.