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Gaziantep’te muz yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı

Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda muz yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Gaziantep’te muz yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza, Gaziantep-Nizip Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki muz yüklü tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre durma noktasına gelirken, devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep’te muz yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı 1

Gaziantep’te muz yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı 2

Gaziantep’te muz yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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