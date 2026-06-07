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5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber!

Dün akşam saatlerinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Menesa'dan acı haber geldi.

5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

5 yaşındaki Menesa dan kahreden haber! 1

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu.

5 yaşındaki Menesa dan kahreden haber! 2

HAVUZDAKİ SU BOŞALTILINCA...

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

5 yaşındaki Menesa dan kahreden haber! 3

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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