Satın aldığı araba arızalandı, kan döküldü! Husumetlisini öldürüp başka ile kaçmış

31 yaşındaki Bişar Oğuz, 24 Mayıs'ta Adana'da sokakta husumetlisi Cumali Kocabey ve arkadaşıyla karşılaşınca çıkan tartışmada silahına sarılıp ateş etti. Kocabey ölürken arkadaşı Doğan Toprak yaralandı. 550 saatlik görüntülerin incelenmesiyle saldırganın Mersin'deki bir dağ evinde sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

Olay, 24 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Bişar Oğuz, husumetli olduğu Cumali Kocabey ile sokakta karşılaştı. Oğuz ve Kocabey arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla husumetlisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla Cumali Kocabey sırtından, arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vurularak yere yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kocabey ve Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

550 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, şüpheli Oğuz'un bir süre önce Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Polis, bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından alınan 550 saatlik görüntüyü inceledi. Mersin’e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.

"ARAÇ ARIZALANINCA ARAMIZDA HUSUMET OLUŞTU"

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında şüpheli Bişar Oğuz gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, ifadesinde, “Cumali'den satın aldığım araçta mekanik arıza oluştu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır