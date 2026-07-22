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Genel af olacak mı? Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Tarih verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, "Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Genel af söz konusu değil. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur" dedi.

Genel af olacak mı? Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Tarih verdi
Recep Demircan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında parti liderleriyle bir araya gelmişti. Kurtulmuş, yaptığı görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında Terörsüz Türkiye ile ilgili yapılacak yasanın geçici ve müstakil olacağını, ayrıca genel affı içermediğini ifade etti.

Genel af olacak mı? Numan Kurtulmuş tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Tarih verdi 1

"GEÇİCİ VE MÜSTAKİL BİR YASA OLACAK"

Kurtulmuş şunları ifade etti:

"Terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle yeni bir süreç başladı. Bu büyük demokratik atılımın ardından Türkiye lehine de bir süreç oluşturduğunu biliyoruz. Yasal düzenlemenin yapılması zarureti ortaya çıktı. Bütün sorumluluk TBMM'deki siyasi partilerdedir. Yasal düzenleme bütün partilerin katılımıyla sağlanmalıdır.

Genel af olacak mı? Numan Kurtulmuş tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Tarih verdi 2

GENEL AF OLACAK MI?

Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Genel af veya şahsa özel bir af yok.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açar."

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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