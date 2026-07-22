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Bağlarözü Koyu'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma deniz mayını imha edildi

Muğla'nın Datça ilçesindeki Bağlarözü Koyu'nda denizde tespit edilen 2. Dünya Savaşı döneminden kalma deniz mayını, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla kontrollü olarak imha edildi.

Bağlarözü Koyu'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma deniz mayını imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Bağlarözü Koyu'nda denize giren bir vatandaşın su içerisinde patlayıcı maddeye benzeyen şüpheli bir cismi fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

2. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALMA BİR DENİZ MAYINI İMHA EDİLDİ

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekipler tarafından denizde geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan teknik değerlendirmelerde şüpheli cismin 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bir deniz mayını olduğu belirlendi. Bölgede su altı aramaları ve gerekli emniyet kontrollerinin tamamlanmasının ardından mayın, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Mayın
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