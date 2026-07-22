HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel: "Partinin siyasi kuruluşunu ağustos-eylül ayında yapacağız"

CHP'nin grup toplantısında kuracağı yeni partiyi resmen duyuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partinin siyasi olarak kurulacağı tarihi açıkladı. Özel, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız" dedi.

Özgür Özel: "Partinin siyasi kuruluşunu ağustos-eylül ayında yapacağız"

Özgür Özel, bugün yeni parti hazırlıkları kapsamında "Seçilmiş Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK)" toplantılarına katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda yeni kurulacak partinin yol haritası, kuruluş süreci, isim ve logo çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİSİ İÇİN TARİH VERDİ

Ayrıca toplantıda, yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecine ilişkin teknik hazırlıkların da değerlendirildiği ifade edildi. Özel, PM ve MYK toplantıları sonucu yaptığı açıklamada, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİ ADIMLARIN ATILACAK

Özel, dün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısında, yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklamış ve partinin ilk adımını milletvekilleriyle birlikte atacaklarını ifade etmişti. Özel, parti kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ana muhalefet konumuna geleceğini vurgulamıştı. Parti isminin ise henüz resmen açıklanmadığı, kamuoyunda "Yeni Parti" isminin öne çıktığı ifade edildiği belirtilirken, toplantıların ardından yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştıMuğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştı
Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındıAntalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.