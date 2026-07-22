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Her yerde aranıyordu: Kayıp vatandaş tabutun içinde bulundu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan bir kişi, mezarlığın malzeme deposundaki bir tabutun içinde sağ olarak bulundu. Neden tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.

Her yerde aranıyordu: Kayıp vatandaş tabutun içinde bulundu

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrıldıktan sonra uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.

Her yerde aranıyordu: Kayıp vatandaş tabutun içinde bulundu 1

TABUTUN İÇİNDE BULUNDU HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T. Ömerli Mahallesi Mezarlığı’ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Her yerde aranıyordu: Kayıp vatandaş tabutun içinde bulundu 2

Neden tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat kayıp tabut
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