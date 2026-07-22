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Muğla'da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı

Muğla Fethiye'de başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Çok sayıda ev tahliye edilirken ekiplerin çalışması sürüyor.

Muğla'da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı
Recep Demircan

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı 1

Muğla da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı 2

10 EV BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü

Muğla da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı 3

YANGIN EVLERE ULAŞTI

Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Bazı evler alevlere teslim olurken, bazı noktalarda patlama sesleri de duyuldu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarını başlattı. Risk altındaki evlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirilirken, bölgede tahliye ve söndürme çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Muğla da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı 4

Muğla da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı 5

Muğla da orman yangını büyüyor! Alevler evlere ulaştı 6

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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