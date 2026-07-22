Muğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştı

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI: EVLERE ULAŞTI

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı. Alevlerin İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla mahallede tahliye çalışmalarını başlattı.

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Bölgede rüzgarla birlikte yönünü yerleşim yerlerine çeviren alevler, bazı evleri etkisi altına aldı. Bazı evler yangından etkilenirken, bölgedeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangın bölgesine jandarma ve emniyete ait TOMA’ların da sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır