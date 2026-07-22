HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınından alevler bazı evlere sıçrarken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor. Bölgede rüzgarla birlikte yönünü yerleşim yerlerine çeviren alevler, bazı evleri etkisi altına aldı.

Muğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştı

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Muğla da orman yangını: Alevler evlere ulaştı 1

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI: EVLERE ULAŞTI

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı. Alevlerin İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla mahallede tahliye çalışmalarını başlattı.

Muğla da orman yangını: Alevler evlere ulaştı 2

Muğla da orman yangını: Alevler evlere ulaştı 3

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Bölgede rüzgarla birlikte yönünü yerleşim yerlerine çeviren alevler, bazı evleri etkisi altına aldı. Bazı evler yangından etkilenirken, bölgedeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangın bölgesine jandarma ve emniyete ait TOMA’ların da sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel partinin siyasi kuruluşu için tarih verdiÖzel partinin siyasi kuruluşu için tarih verdi
Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındıAntalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.