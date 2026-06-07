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Narin'in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim!

Narin Güran öldürüldüğü sırada muhtar olan Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından Tavşantepe Mahallesi'nde yeni muhtar seçimi için seçmenler bugün sandık başında. Pusulada tek aday bulunuyor.

Narin'in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim!

Türkiye, Tavşantepe Mahallesi'ni 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran'ın köyü olarak tanımıştı. Narin'in amcası Salim Güran, davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ve cezası kesinleşti. Görevden düşürülen Salim Güran'ın ardından ara seçim yapılıyor.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 1

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 2

Verilen ceza, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından da onandı. Salim Güran’ın muhtarlık görevinin düşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda Tavşantepe Mahallesi’nde ara muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 3

234 SEÇMEN BULUNUYOR

234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 4

Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, 08.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’da sona erecek.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 5

NARİN'İN AMCASI: "GÖNLÜMÜZÜN MUHTARI HER ZAMAN SALİM GÜRAN"

Narin Güran’ın amcası Erhan Güran oy kullanmaya gelirken, “Narin kızımızın başına gelen, ailemizin başına gelen, kardeşim Salim Güran'ın muhtar olması ve tutuklanmasından sonra birinci azası Murat Kaya, yerine muhtar olarak görevlendirildi. Kendisi zaten bizim köylüdür ve muhtar olarak seçildi. Bugün ne kadar burada muhtarlık seçimi yapılıyorsa da Murat Kaya muhtar olacaksa da bizim gönlümüzde her zaman muhtar Salim Güran'dır” dedi.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 6

"NARİN’İN MUHTARLIĞINI YAPIYORUM"

Tek aday olarak seçime giren Murat Kaya ise “Tavşantepe Mahalle muhtarıyım. Salim hapse girdiği için bana görev verdiler. Herhangi birisi de olsaydı ben çekilirdim onlara verirdim. Allah'ın izniyle ben şu anda Narin’in muhtarlığını yapıyorum. Allah'ın izniyle Salim çıktıktan sonra yine Salim'e devredeceğim bu muhtarlığı. Daha önce vekaletle muhtardım. Şu anda seçimle muhtarlık adaylığımı bırakmışım” diye konuştu.

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 7

Narin in köyünde sandıklar kuruldu: Tek adaylı seçim! 8

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet seçim Muhtar Narin Güran Salim Güran
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